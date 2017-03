Lừa đặt cọc mua tôn lãnh 19 năm tù

Theo hồ sơ, sau khi bỏ nghề cô giáo tiểu học, Loan mở vựa buôn bán ve chai phế liệu ở phường Hố Nai, TP Biên Hòa. Tháng 8-2005, Loan đề nghị bà C. mở đại lý bán tôn cho Công ty N. với điều kiện phải đóng tiền thế chân hơn 2 tỉ đồng. Theo lời giới thiệu của Loan, khi trở thành đại lý, bà C. sẽ được mua tôn loại B, bán ra sẽ kiếm lời nhiều hơn.

Sau đó, Loan gọi điện thoại cho bà C. xưng mình là kế toán Công ty N. gợi ý đem tiền đến công ty nộp để được mở đại lý. Tin tưởng nên vợ chồng bà C. mang tiền đến Công ty N. nộp. Khi bà C. đến, Loan điện thoại giả giọng kế toán công ty yêu cầu không được vào công ty, đồng thời đề nghị bà đưa tiền cho Loan. Bà C. tưởng thật nên đưa hơn 2 tỉ đồng cho Loan. Cũng bằng thủ đoạn đó, Loan đã lừa thêm vợ chồng bà C. hơn 8 tỉ đồng. Ngoài ra, Loan còn đứng ra vay của bà C. và nhiều người khác trên 10 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo của mình nhưng không lý giải được số tiền rất lớn đó được sử dụng vào việc gì để dẫn đến tình trạng vỡ nợ.

HĐXX nhắc nhở trước thái độ im lặng của bị cáo: “Bị cáo và người thân không cờ bạc, chơi hụi, không bị người khác chiếm dụng vốn trong lúc hùn hạp làm ăn, không bị mất trộm… nhưng không nhớ và không biết đã chi dùng số tiền lớn trên vào việc gì thì quả là khó hiểu”. Mặc HĐXX và công tố viên xét hỏi, buộc tội, Loan vẫn dửng dưng. Loan cũng không thèm nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án...

Q.BẢO