Lừa một loạt người nhà để chiếm đoạt tiền

Theo D.Công (Dân trí)

Chiều ngày 2/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Yên đã đưa ra xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Thúy (SN1980, trú thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền cho người bị hại.Theo cáo trạng, với thủ đoạn góp vốn bán kiếm lời, bị cáo Thúy đã lợi dụng mối quan hệ gia đình, lừa chị chồng Lê Thị Xuân Hương, chị dâu Đặng Thị Sáng và các cháu chồng Lê Thị Trú Trinh và Lê Thị Hồng Nhạn cùng trú ở thôn Hà Yến, xã An Thạch.Theo đó, khoảng từ tháng 5/2008 đến tháng 2/2010, bị cáo Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt của người thân hơn 655 triệu đồng.Ngày 17/1/2011, Thúy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An khởi tố hình sự, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Tuy nhiên, Thúy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Và ngày 2/3/2011, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã Thúy trên toàn quốc, cho đến ngày 5/9/2012 thì đối tượng bị bắt.