Lửa thiêu rụi bãi cỏ ở quận 2

Người dân vội dùng nước dập lửa nhưng không được do trời gió lớn, nắng hanh. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 2 lập tức có mặt nhưng phải đến 14 giờ 30 mới khống chế được đám cháy (ảnh). Sau đó lực lượng cứu hỏa vẫn phải liên tục phun nước để tránh lửa bùng phát trở lại. Nhiều hộ dân sống gần đó phải bỏ chạy ra khỏi nhà do khói xông vào khu dân cư gây ngạt.

Lúc 4 giờ sáng cùng ngày, tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (Quảng Ngãi), tàu cá của ngư dân Đinh Văn Giàu, xã An Hải, huyện Lý Sơn đang neo đậu bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ông Giàu cho biết đã bơm gần 1.000 lít dầu và chuẩn bị ra Hoàng Sa đánh bắt thì bị cháy tàu, thiệt hại trên 2 tỉ đồng. Tàu cá của ngư dân Nguyễn Chí Thạnh neo đậu kế bên cũng cháy gần hết. Rất may hàng chục bình gas trên tàu không phát nổ và được ngư dân tham gia cứu nạn hất văng xuống biển. Nhiều khả năng nguyên nhân cháy do chập điện bình ắcquy trên tàu.

XUÂN NGỌC - LUẬN NGỮ