Lừa tiền "chạy án", lãnh 12 năm tù

Theo MINH TÂM (TTO)



Theo hồ sơ vụ án, năm 2009 bà Dương Thị Ngọc Bích (ở huyện Bình Chánh, TP.HCM) khởi kiện ông Vũ Thực Hiện (phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) tại TAND Bình Thủy (TP Cần Thơ) để đòi lại 7 tỉ đồng cho vay bằng hình thức thế chấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Bà Bích nói chuyện thưa kiện này với bà Bùi Minh Thư là bà con bạn dì ruột ở quận 1, TP.HCM. Bà Thư giới thiệu bà Bích đến gặp bà Trần Thị Kiều Sơn là người quen biết rộng với nhiều cán bộ ngành tòa án, cán bộ ngành tư pháp TP Cần Thơ, có thể giúp bà Bích thắng kiện.Bà Bích gặp và nhờ bà Sơn giúp đỡ. Bà Bích hứa nếu thắng kiện sẽ cho bà Sơn 2 tỉ đồng.Do biết được tâm lý muốn thắng kiện của bà Bích nên bà Sơn đã nảy ý định chiếm đoạt tiền. Từ tháng 5-2009 đến tháng 6-2010, bà Sơn đã nhiều lần yêu cầu bà Bích chuyển tiền cho bà với tổng số tiền 650 triệu đồng.Ngày 15-9-2010, TAND quận Bình Thủy đưa vụ án ra xét xử, bản án tuyên theo hướng chấp nhận yêu cầu của bà Dương Thị Ngọc Bích, buộc ông Vũ Thực Hiện phải có trách nhiệm trả lại cho bà Bích tiền vốn và lãi với tổng số tiền hơn 8,1 tỉ đồng. Sau đó, ông Hiện kháng cáo lên TAND TP Cần Thơ.Ngày 15-6-2010, TAND TP Cần Thơ tiến hành xử phúc thẩm, tuyên chấp nhận kháng cáo của ông Hiện, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và trả hồ sơ về TAND quận Bình Thủy để xét xử lại với lý do án sơ thẩm xác định sai quan hệ pháp luật tranh chấp.Bị thua kiện, nghi ngờ bà Sơn đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình nên bà Bích đến nhà bà Sơn hỏi về số tiền bà Sơn đã nhận sử dụng như thế nào mà để thua kiện.Bà Sơn nói dối là đã đưa tiền cho một số cán bộ ngành tòa án, ngành tư pháp. Bà Bích yêu cầu bà Sơn viết giấy biên nhận số tiền nêu trên, bà Sơn viết giấy với nội dung "mượn tiền", để bà Bích an tâm ra về. Bà Bích đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện này để làm bằng chứng tố cáo bà Sơn trước cơ quan điều tra.Trong quá trình điều tra, bà Sơn thừa nhận có nhận số tiền trên của bà Bích và sử dụng chi xài cá nhân, hoàn toàn không có chuyện đưa tiền đi lo lót, hối lộ cho cán bộ ngành tòa án cũng như cán bộ ngành tư pháp TP Cần Thơ.TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kiều Sơn 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên bị cáo Sơn phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.