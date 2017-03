Luật Báo chí phải tạo không gian thuận lợi cho báo chí phát triển

(PL)- Chiều 16-3, tại buổi hội thảo góp ý dự án Luật Báo chí (sửa đổi) do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng luật cần được thiết kế phù hợp, thể hiện được tinh thần của Hiến pháp 2013 về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tạo không gian thông thoáng, môi trường pháp lý thuận lợi cho báo chí phát triển.

Nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí bày tỏ mong muốn báo chí được tạo điều kiện phát triển trước sức cạnh tranh dữ đội của các loại hình truyền thông đa dạng trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay. Theo đó, luật cần mang tính dự báo, xem xét thấu đáo thực trạng, xu thế phát triển của báo chí để có phương thức quản lý phù hợp. “Mong các cơ quan chức năng và Quốc hội lưu tâm đến những khó khăn gay gắt của báo chí lúc này, nhất là những tờ báo phải tự nuôi sống mình để tạo điều kiện nâng cao tính tự chủ về các mặt của cơ quan báo chí…” - nhà báo Đặng Dũng, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, bày tỏ mong muốn. “Nhiều ý kiến từ các chuyên gia, những người làm báo cho rằng dự thảo được thiết kế theo hướng thiên về việc quản lý, quản lý quá nhiều thứ, có những thứ không cần thiết. Và tưởng đâu quản chặt lại hóa lỏng… Cũng có ý kiến đề nghị quản lý theo nội dung chứ không nên phân chia, quản lý theo loại hình, phương thức truyền tải thông tin…” - nhà báo Hoàng Chương, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đặt vấn đề. “Nếu chúng ta chỉ chăm chăm lo quản lý các loại hình báo chí theo dạng truyền thống hiện có thì e rằng luật chưa thông qua đã bất cập, lạc hậu…” - nhà báo Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập báo Người Lao Động, băn khoăn. Một số ý kiến không đồng tình với việc dự thảo thiết kế thêm chức danh giám đốc, tổng giám đốc “đứng trên” chức danh tổng biên tập nhưng cùng là lãnh đạo cơ quan báo chí. Các ý kiến này đặt câu hỏi: Tổng biên tập trước nay là người quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung của sản phẩm báo chí và các mặt hoạt động khác của cơ quan báo chí, thực tiễn không gặp vướng mắc gì thì việc thêm chức danh mới liệu có cần thiết không? Về việc cấp thẻ nhà báo với tư cách là thẻ hành nghề, có ý kiến đề nghị nên chăng không theo định kỳ năm năm phải cấp lại mà như những ngành nghề khác, người hành nghề được cấp một lần. Bởi đây không phải là sự bổ nhiệm nên không cần phải cấp thẻ theo nhiệm kỳ. Miễn là người đó còn làm báo, không vi phạm các điều cấm để phải thu hồi thẻ thì họ cứ tiếp tục công việc và hiệu lực của thẻ có giá trị trong suốt quá trình hành nghề. Ngoài ra, cũng cần có quy định về tư cách hành nghề của những phóng viên, người hoạt động báo chí chưa đủ niên hạn ba năm để được cấp thẻ. Họ sẽ hoạt động như thế nào, quyền, nghĩa vụ của họ ra sao? Các nội dung này chưa được dự thảo lần này bổ sung dù đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp. ĐỨC TRÍ