Luật sư bào chữa cho ông Vươn tiếp xúc cơ quan điều tra

(PL)- Chiều 29-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Nguyễn Duy Minh (Văn phòng luật sư Duy Minh, Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết hôm nay (30-1) ông sẽ tiếp xúc với Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để làm các thủ tục bào chữa cho bị can Đoàn Văn Vươn cùng người thân đã bị Công an TP Hải Phòng khởi tố về tội giết người và chống người thi hành công vụ hôm 10-1.

Luật sư Minh cho biết đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thương đề nghị ông bào chữa miễn phí nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho chồng là ông Đoàn Văn Vươn. Luật sư Minh đã gửi các giấy tờ cần thiết tới Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng. Ngày 28-1, trước khi tới Hải Phòng, luật sư Minh đã gặp GS-TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, để trao đổi ý kiến về việc thực hiện Luật Đất đai của huyện Tiên Lãng trong vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Vươn hôm 5-1. H.HOÀNG