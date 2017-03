Luật sư gặp bị cáo tại tòa: Cho hay cấm?

Chỉ bắt buộc với án lớn? Theo nhiều chuyên gia, chỉ nên bắt buộc luật sư phải xin phép chủ tọa phiên tòa để tiếp xúc với bị cáo trong những phiên tòa lớn, phức tạp, có nhiều bị cáo. Khi đó, việc này là cần thiết nhằm đảm bảo trật tự kỷ cương để phiên xử diễn ra suôn sẻ. Chẳng hạn ở vụ Năm Cam trước kia, trước khi xử phúc thẩm, lãnh đạo Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã trả lời rõ là luật sư chỉ được gặp bị cáo vào đầu giờ buổi sáng phiên xử… Trái luật Việc bị cáo được tiếp xúc với luật sư khi ra phiên tòa đã được quy định rõ tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bị cáo trong suốt phiên tòa. Mặt khác, theo quy định tại điểm e khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 58 Bộ luật Tố tụng hình sự, luật sư có quyền được gặp người bị tạm giữ, gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam; luật sư có nghĩa vụ giúp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. Do vậy, việc hạn chế không cho luật sư tiếp xúc bị cáo tại phiên tòa là hoàn toàn không phù hợp với quy định của pháp luật. Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ, Đoàn Luật sư TP.HCM Thiếu hướng dẫn Việc tiếp xúc với bị cáo, kiểm tra lại hồ sơ tại tòa là một trong những điều hết sức cần thiết với một luật sư bào chữa. Nó còn giúp cho luật sư thêm hiểu tâm lý bị cáo, mối quan hệ giữa hai bên được củng cố nhiều hơn. Việc này giúp các luật sư cũng như bị cáo càng tự tin thể hiện tại tòa. Tuy nhiên, đáng tiếc là hiện nay chưa có văn bản nào hướng dẫn về việc cảnh sát tư pháp cho luật sư tiếp xúc với bị cáo tại tòa, gây ảnh hưởng đến tác nghiệp của luật sư. Luật sư TRỊNH BÁ THÂN, Đoàn Luật sư TP.HCM Chứng minh thân phận Đúng là bị cáo phải được tiếp xúc luật sư tại phiên xử vì đó là quyền của họ, cần phải được bảo đảm. Tuy nhiên, một số trường hợp cán bộ dẫn giải làm khó dễ luật sư thật ra xuất phát từ việc họ chưa xác định được có phải là luật sư bào chữa cho bị cáo đó hay không. Họ tỏ ra hơi khắt khe cũng vì trách nhiệm giám sát, quản lý bị cáo. Vì thế, khi luật sư muốn tiếp xúc bị cáo nên thông báo và chứng minh rằng mình bào chữa cho bị cáo nào để được tạo điều kiện làm việc tốt. Phó chánh án một tòa án quận ở TP.HCM