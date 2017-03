Luật sư hầu tòa vì vu khống Bí thư huyện Từ Liêm

Theo kết quả điều tra, tháng 4.2011, bị can Vũ Tiến Phùng (61 tuổi, trú tại thôn Phú Mỹ) và Ngô Quang Anh (40 tuổi, Trưởng VP Công chứng Mỹ Đình) đã làm đơn gửi đi nhiều nơi tố cáo về việc một ngôi nhà xây dựng trái phép trong khuôn viên đất dành làm vườn hoa, cây xanh ở thôn Phú Mỹ, Từ Liêm.



Cũng trong thời gian này, bị can Ngô Quang Anh đến gặp Hoàng Đình Trọng (40 tuổi, nguyên Trưởng văn phòng luật sư PGVN) cùng soạn thảo nội dung tố cáo ông Lê Xuân Trường, Bí thư huyện ủy Từ Liêm có hành vi tiếp tay cho các đối tượng chiếm đất công.



Sau đó lá đơn này được photo đưa cho ông Vũ Tiến Phùng lấy chữ ký của 13 người dân, rồi gửi đến Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và các cơ quan hữu quan. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan điều tra xác định các bị can tố cáo ông Lê Xuân Trường không có cơ sở, không có gì để chứng minh nội dung đơn.



Do đó, cơ quan điều tra kết luận các bị can trên phạm tội “vu khống”.



