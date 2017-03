Luật sư lên tiếng vụ trưởng phòng Tư pháp bị đâm

Chung quanh thông tin gia đình nghi phạm Trương Văn Ai cung cấp cho cơ quan công an những giấy tờ liên chứng minh Ai có tiền sử bệnh tâm thần, tối 10-3, Luật sư Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng VP Luật sư Vạn Lý (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết: “Trường hợp này cơ quan công an sẽ ghi nhận và tiếp nhận thông tin, hồ sơ từ gia đình để xem xét và sẽ phải trưng cầu giám định tư pháp đối với nghi phạm”.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức, việc cơ quan tố tụng mà cụ thể là Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long phải làm là ra quyết định trưng cầu tư pháp để cơ quan chuyên môn giám định và kết luận xem nghi phạm có bị tâm thần hay không.

Trường hợp theo kết luận nghi phạm bị tâm thần, nếu nặng thì bắt buộc phải đưa đi chữa bệnh, còn nhẹ sẽ bị xử lý nhưng đây là tình tiết để giảm nhẹ trng quá trình xử lý vụ án. Còn nếu không bị bệnh dĩ nhiên quá trình xử lý vụ án không có gì để nói.

“Giai đoạn này nghi phạm đang bị tạm giữ và khi lấy lời khai cần thiết phải có luật sư tham gia, nếu gia đình không yêu cầu thì cơ quan điều tra có thể chỉ định vì rõ ràng với thông tin cũng như hồ sơ mà gia đình cung cấp, dù chưa có quyết định trưng cầu giám định tư pháp cũng như kết luận chính thức có bị tâm thần hay không, cho thấy nghi phạm có khả năng bị hạn chế năng lực hành vi và do đó cơ quan điều tra cần tiến hành các thủ tục có lợi cho nghi phạm, khi nào có quyết định trưng cầu giám định tư phápvà kết luận chính thức lúc đó sẽ có bước xử lý tiếp theo” - luật sư Đức nói.



Theo luật sư thì cơ quan điều tra phải trưng cầu giám định tâm thần đối với nghi can do gia đình cung cấp hồ sơ và thông tin nghi can từng bị tâm thần, đang có dấu hiệu bệnh tái phát. Ảnh: M.T

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 7 giờ sáng 10-3, ông Nguyễn Văn Đợi - Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn đang làm việc ở cơ quan thì bất ngờ bị cán bộ cấp dưới là ông Trương Văn Ai dùng hung khí lao vào đâm thủng ruột.

Gây án xong, ông Ai chạy về nhà khóa trái cửa, mặc áo giáp vào người rồi cố thủ với một thanh sắt có gắn vật nhọn. Lực lượng Công an huyện Trà Ôn, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt để thuyết phục ông Ai mở cửa ra đầu thú nhưng ông này vẫn không đồng ý mà còn dùng hung khí tấn công lực lượng Công an qua cửa sổ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11 giờ 45 thì lực lượng CSCĐ đã khống chế được đối tượng và đưa Ai về trụ sở Công an huyện để điều tra làm rõ. Riêng ông Nguyễn Văn Đợi, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ và nhập viện trong tình trạng trên bụng có hai vết thương trong đó có một vết thương thủng ruột non, đồng thời còn một vết thương ở tay trái bị đứt cơ.

Sau khi nhập viện bệnh nhân đã trải qua hai ca phẩu thuật kéo dài 4 giờ để khâu lỗ thủng ở ruột và nối cơ tay. Hiện ông Đợi vẫn còn hôn mê, tiên lượng nặng.

Trong diễn biến khác, chiều 10-3, người nhà của nghi phạm Ai đã cung cấp cho cơ quan công an thông tin và những giấy tờ liên chứng minh Ai có tiền sử bệnh tâm thần. Theo đó người nhà của Ai cho biết năm 2004, Ai bị bệnh tâm thần và đã từng đi chữa trị tại Bệnh viện tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai). Sau một thời gian tình trạng tinh thần của ông Ai đã ổn định nên trở về tiếp tục làm việc tại Phòng Tư pháp huyện. Đồng thời từ đó đến nay ông Ai cũng vẫn thường tiếp tục đi điều trị và lấy thuốc về uống. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán Định Dậu 2017 đến nay, tình trạng bệnh của ông Ai có dấu hiệu tái phát. Thậm chí, mới đây ông Ai đã đuổi vợ đang mang bầu ra khỏi nhà và vợ ông phải đi thuê nhà trọ ở.

Trước khi vụ việc xảy ra, gia đình đã báo cáo với các cơ quan chức năng huyện Trà Ôn về tình trạng của ông Ai để đưa ông đi điều trị nhưng mọi việc chưa được giải quyết thì xảy ra chuyện đau lòng ngày hôm nay.