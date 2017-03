Luật sư mỏi mòn chờ cấp giấy

Trước đó, LS Trần Thu Nam và các LS được gia đình nghi can Dư mời bảo vệ quyền lợi đề nghị liên đoàn có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận do chờ lâu chưa được giải quyết. Ngày 26-10, liên đoàn có văn bản nêu theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ khi LS xuất trình thẻ và giấy yêu cầu LS của khách hàng thì cơ quan tiến hành tố tụng cấp giấy chứng nhận. Liên đoàn cũng đề nghị công an và VKSND Hà Nội xem xét cấp giấy, nếu từ chối thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

PV liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thì nơi này trả lời họ chỉ có thẩm quyền thụ lý, điều tra vụ án. Chuyện phát ngôn thuộc về Văn phòng Công an TP Hà Nội. Liên hệ với Văn phòng Công an TP Hà Nội thì trực ban đề nghị hôm khác trở lại vì hiện lãnh đạo đã đi vắng. Tương tự, trả lời PV, đại diện VKSND TP Hà Nội chỉ tiếp nhận các thắc mắc và hứa sẽ chuyển tới phòng nghiệp vụ phụ trách vụ án để có câu trả lời sớm nhất.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, sau khi bị bắt về tội trộm cắp, ngày 13-8, Dư được chuyển đến trại tạm giam dành cho người chưa thành niên của Công an TP Hà Nội. Theo cơ quan chức năng, ở trại này Dư bị một nghi can cùng phòng đánh, đá té xuống sàn nhà. Dư được chuyển đến BV Bạch Mai nhưng đến tối 10-10 thì tử vong.

Nghi ngờ về cái chết của Dư, gia đình mời LS bảo vệ và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Dư.