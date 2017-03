Luật sư “tố” bị điều tra viên xúc phạm

Ngày 28-10, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Văn phòng luật sư Vạn Lý vừa có đơn gửi lãnh đạo các cơ quan tố tụng tỉnh Trà Vinh và huyện Trà Cú để khiếu nại vụ việc liên quan đến Đại úy Th. - điều tra viên Công an huyện Trà Cú.

Cụ thể, văn phòng luật sư khiếu nại trong quá trình tiếp xúc với đại diện gia đình bị can, điều tra viên đã có lời nói xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm đối với hoạt động hành nghề luật sư; chưa thấy cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận người bào chữa hoặc văn bản trả lời chính thức cho luật sư về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa...

Phóng viên đã trao đổi qua điện thoại với Thượng tá Nguyễn Văn Thuyền (Trưởng Công an huyện Trà Cú) và ông cho biết chưa nhận được văn bản khiếu nại của luật sư nên cũng chưa nắm nội dung khiếu nại là gì. Khi phóng viên thông tin sơ lược nội dung khiếu nại và đề nghị được gặp để làm rõ thêm vụ việc, thượng tá hẹn tiếp phóng viên vào hôm nay.

Chậm cấp giấy chứng nhận

Theo thông tin ban đầu, tháng 10-2012, Văn phòng luật sư Vạn Lý được gia đình anh Lý Văn Hợp nhờ cử luật sư bào chữa cho em trai của anh (đang bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em).

Theo chỉ định của văn phòng, luật sư Nguyễn Văn Đức đến Công an huyện Trà Cú nộp đầy đủ các thủ tục theo quy định để xin cấp giấy chứng nhận người bào chữa. Luật sư Đức cho biết ông nộp các giấy tờ cho một thượng sĩ (do điều tra viên chính phụ trách vụ án không có ở cơ quan) và người này đã kiểm tra hồ sơ trước khi ông ra về. Sáng 19-10, ông liên lạc qua điện thoại với Đại úy Th. (điều tra viên chính phụ trách vụ án) thì được trả lời: “Cơ quan công an sẽ mời người nhà bị can lên làm việc để xác minh về việc có yêu cầu luật sư hay không mới có thể cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư”.

Tuy nhiên, theo luật sư Đức, đến hơn 12 ngày sau mà ông vẫn không nhận được hồi âm bằng văn bản của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú.

Đến xúc phạm nặng nề

Trong thời gian này, luật sư Đức được anh Hợp báo là anh đã được điều tra viên thụ lý vụ án mời đến làm việc. Buổi này, điều tra viên cho biết em anh từ chối luật sư. Tiếp đó, anh Hợp cung cấp cho luật sư file ghi âm mà anh bảo đã ghi lại nội dung trao đổi tại trụ sở công an giữa anh với Đại úy Th. Trong file ghi âm, có những câu như: “Tao thấy vụ của em mày đã rõ rồi, không cần luật sư làm gì”. “Nó là luật sư tư nhân đi xe ô tô qua đây, chứ không phải luật sư nhà nước mà làm không cho mày”. “Hợp đồng giữa nó và mày bao nhiêu tiền”. “Nó làm tiền mày, sau này mày lòi ra đừng có trách tao”. “Nó không giúp gì được mày”. “Bây giờ dân lừa đảo nhiều lắm mày không biết sao? Nó tác động lời nói cho mày nghe để mày nhờ nó… nó lấy tiền của mày nó đi mất tiêu”. “Cấp giấy chứng nhận cho nó là buộc làm hợp đồng lấy tiền mày trước rồi nó làm cho mày sau”. “Đã hợp đồng với thằng luật sư này bao nhiêu tiền rồi”...

Luật sư Đức cho biết: “Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú sau khi nhận hồ sơ của tôi và đã hỏi bị can, nếu bị can đồng ý thì cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận. Nếu không đồng ý thì cơ quan điều tra trả lời cho luật sư biết là bị can từ chối luật sư và do vậy từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa. Việc trả lời cho luật sư phải bằng văn bản. Chứ như trong file ghi âm, cái kiểu kêu người nhà lên hạch sách và có những nội dung xúc phạm đến luật sư và những người hành nghề luật sư như thế là không được. Lãnh đạo cơ quan tố tụng tỉnh Trà Vinh cần sớm xác minh làm rõ việc này”.

Nếu là sự thật thì không thể chấp nhận Điều 91 Luật Luật sư quy định người có chức vụ, quyền hạn mà có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoặc cản trở luật sư, tổ chức hành nghề luật sư thực hiện quyền và nghĩa vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Luật quy định thời hạn cấp hay không cấp giấy chứng nhận người bào chữa là ba ngày. Đến nay đã 12 ngày mà chưa cấp, cũng không có văn bản từ chối là sai. Nay lại còn nghe những lời lẽ hết sức thiếu văn hóa và khiếm nhã ấy, nếu lời nói trong file ghi âm thực sự là của điều tra viên, tôi đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam có tiếng nói để bảo vệ luật sư vì sự xúc phạm như vậy là không thể chấp nhận được. Luật sư TRẦN THANH PHONG,

Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc

