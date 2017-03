Luật sư và đương sự tố nhau

Theo hồ sơ, mấy năm trước, bà O. đại diện cho cha mình khởi kiện yêu cầu được chia thừa kế nhà, đất của ông nội mình mà hiện bà T. (con riêng người vợ sau của ông nội bà O.) đang quản lý sử dụng. Xử sơ thẩm, TAND quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã quyết định chia cho phía bà O. và phía bà T. mỗi người một nửa giá trị tài sản.

Tố cáo luật sư làm bậy

Sau đó, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm, nhận định luật sư của phía bị đơn đã xuất trình tài liệu được trích lục tại Sở Tư pháp tỉnh An Giang thể hiện bà T. còn có bốn người anh em nữa. Tòa cấp sơ thẩm không đưa những người này tham gia tố tụng là thiếu sót, làm ảnh hưởng quyền lợi của họ. Do vậy, tòa hủy án để xét xử lại.

Thụ lý lại vụ án, TAND quận Thốt Nốt có công văn đề nghị Sở Tư pháp tỉnh An Giang trích lục khai sinh của bốn người nói trên để làm căn cứ xét xử. Kết quả cho thấy bốn người mà phía bị đơn cung cấp cho tòa đều có tên lót và năm sinh hoàn toàn khác và cũng không phải là anh em ruột của bà T. Kết quả này cũng phù hợp với xác nhận của công an xã nơi bốn người này đăng ký thường trú.

Sau khi biết thông tin trên, bà O. đã làm đơn tố cáo gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư TP Cần Thơ cho rằng luật sư của phía bị đơn đã có hành vi cung cấp tài liệu chứng cứ giả. Bà bảo tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư T. cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của những tài liệu này. Tuy nhiên, những chứng cứ này hoàn toàn không có thật như xác minh của TAND quận Thốt Nốt. Bà nghi ngờ phía bị đơn cố tình kéo dài vụ kiện nên mới làm như vậy.

Đòi xử lý việc vu khống

Trước tố cáo trên, vị luật sư bảo rằng mình không hề đưa ra chứng cứ giả. Những chứng cứ này được thu thập hợp pháp, được trích lục tại phòng Hộ tịch Sở Tư pháp tỉnh An Giang. Có chăng là sự nhầm lẫn, sai sót của cơ quan cung cấp khiến sau khi tòa quận tìm hiểu lại thì sai sót trên mới được khắc phục...

Tiếp đó, luật sư đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ và Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt đề nghị khởi tố bà O. về tội vu khống. Theo luật sư, bà O. đã có hành vi “bịa đặt và loan truyền những điều mà bà biết là bịa đặt”. Ngoài ra, luật sư còn kể năm 2004, bà O. đã từng vu rằng ông yêu cầu bà phải nộp 8 triệu đồng để bảo vệ quyền lợi cho bà. Chưa kể bà còn bảo ông ăn nhậu với lãnh đạo tòa án… trong khi ông không làm việc này. Tuy nhiên, vì muốn bảo vệ uy tín cho những người thân của bà O. nên ông đã không tố cáo.

Tháng 12-2010, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ trả lời bà O. rằng việc cung cấp chứng cứ trong án dân sự là quyền của công dân, tổ chức tham gia tố tụng. Việc đánh giá chứng cứ là quyền của HĐXX nên chưa có chứng cứ để chứng minh luật sư vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Còn tháng 1-2011, yêu cầu khởi tố vụ án của luật sư cũng không được Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt chấp nhận vì không có căn cứ. Luật sư không đồng ý nên khiếu nại quyết định này. Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho rằng quyết định không khởi tố vụ án của công an quận là đúng, cơ quan bác khiếu nại của luật sư.

Nên bỏ qua cho nhau Qua nội dung vụ án, tôi cho rằng luật sư không cung cấp tài liệu chứng cứ sai sự thật. Sau khi tòa cấp sơ thẩm tìm hiểu lại thì thấy đây là sự sai sót khách quan. Mâu thuẫn này phát sinh từ sự bất nhất trong việc lưu trữ hồ sơ của cơ quan nhà nước mà thôi. Chính vì vậy, việc đánh giá chứng cứ sẽ do tòa quyết định. Không thể xử lý luật sư về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật được. Ngoài ra cũng không thể khởi tố bà O. về tội vu khống, bởi đơn tố cáo thể hiện bốn người trên không phải là anh em ruột của bà T. theo đúng như xác minh của tòa án quận. Ở đây, các bên nên bỏ qua cho nhau, không nên làm cho vụ việc thêm căng thẳng. Luật sư NGUYỄN THANH LƯƠNG,

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre

TIẾN HIỂU