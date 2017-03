Lực lượng tình báo CAND lần thứ ba đón nhận huân chương Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gắn huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của lực lượng tình báo CAND. Ảnh: Công an Nhân dân



Diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng tình báo Công an nhân dân (CAND) do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày nêu rõ: Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng tình báo CAND đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Lực lượng tình báo CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ôn lại truyền thống 70 năm, từ thời kỳ chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng tình báo CAND đã góp phần bảo vệ chính quyền, phục vụ đắc lực cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến việc bảo vệ sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đặc biệt là việc góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước… Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Trong tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng CAND nói chung, lực lượng tình báo CAND nói riêng hết sức nặng nề, cần tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện về mọi mặt.

Trong bất kỳ tình huống nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thường xuyên học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng, không ngừng xây dựng lực lượng tình báo CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tin cậy giao phó; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia; xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng tình báo CAND trong 70 năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng lực lượng tình báo CAND hai huân chương Sao vàng; ba huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc lực lượng tình báo CAND được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng ngàn huân-huy chương các loại.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ lực lượng tình báo CAND đạt được trong 70 năm qua. Đây là lần thứ ba, lực lượng tình báo CAND đón nhận huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng.