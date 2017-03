Lục phủ ngũ tạng bầm dập, kết luận điều tra nói chỉ đánh “xây xát ngoài da“

Theo luật sư Nguyễn Văn Thắng, trên người nạn nhân Kiều có đến 72 vết thương khác nhau, do ngoại lực tác động, do đó không thể nói hành động của bốn cảnh sát viên Mẫn, Quyền, Quang, Huy là chỉ “gây xây xát ngoài da” như kết luận của cơ quan điều tra.

Ngoài ra, biên bản pháp y cho thấy rõ hầu hết nội tạng của nạn nhân đều bị tổn thương, trong khi kết luận chỉ ghi nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não. Do đó, luật sư đề nghị không sử dụng kết quả này để kết tội.

Quá trình dẫn giải nạn nhân từ khi ở nhà, đến công an đã Hòa Đồng rồi công an TP.Tuy Hòa là sai quy định. Anh Kiều chưa phải là bị can nhưng lại bị còng tay, đến trụ sở công an cũng bị còng tay và không cho khai báo, không có biên bản ghi lời khai. Sau khi anh Kiều chết, chỉ có một mình bị cáo Thành bị tạm giam, còn bốn bị cáo khác được tại ngoại. Quá trình điều tra lại nảy sinh một vấn đề “kỳ lạ” khác là Viện KSND TP Tuy Hòa đột ngột thay bản cáo trạng số 56/VKS-HS ngày 28-4-2013 bằng bản cáo trạng số 64/VKS-HS ngày 22-5-2013, thay đổi điều khoản truy tố, từ đó hạ khung hình phạt cho Mẫn, Quyền, Quang, Huy.

Từ tất cả các căn cứ trên, luật sư Thắng nhận định VKS truy tố các bị cáo tội dùng nhục hình là không đúng và đề nghị khởi tố tội khai báo gian dối, làm sai lệch hồ sơ.

TẤN LỘC