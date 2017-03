Lúc thi công mới biết chồng lên dự án khác

Hai năm qua, tuyến kè biên giới quốc gia, có vốn ngân sách hàng trăm tỉ đồng vẫn còn ì ạch thi công. Ngoài chuyện chậm tiến độ, tăng thêm 45 tỉ đồng so với phê duyệt ban đầu, trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư còn mắc hàng loạt sai phạm khác…

Có mặt tại bờ sông Ka Long (phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh), chúng tôi thấy đoạn kè bảo vệ bờ sông biên giới khu vực cột mốc 1367 (từ ngã ba Xoáy Nguồn đến Công ty Thành Đạt) dựng đứng như một bức tường. Đoạn kè này không giống những đoạn khác là kè làm theo kiểu mái nghiêng. Trên tuyến kè, nhiều chỗ đang thi công dở dang, mái kè trơ ra những đoạn thép hoen rỉ, tường kè chưa có lỗ thoát nước nên nước đọng vũng trong thân kè.

Theo tìm hiểu, tuyến kè thuộc danh mục công trình kè quốc gia bảo vệ biên giới do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có tổng vốn đầu tư hơn 117 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành vào quý I-2013 nhưng đến nay đã cuối quý 3-2013 nhưng vẫn còn là công trường dang dở.

Lý do là sau khi tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án, chủ đầu tư (Sở NN&PTNT) đã lên phương án thiết kế… và chỉ định nhà thầu thi công. Tuy nhiên, tháng 8-2011, khi đơn vị thi công tiến hành thi công công trình thì phát hiện mặt bằng của dự án kè do Sở NN& PTNT duyệt thiết kế chồng lấn lên một phần quy hoạch khu đô thị Asean đã được UBND TP Móng Cái phê duyệt từ tháng 6-2010. Vì điều này, cả tuyến kè phải thiết kế lại cho phù hợp với quy hoạch, làm quy mô dự án thay đổi. Hơn một năm sau, tỉnh mới phê duyệt lại việc điều chỉnh tuyến kè, số tiền đầu tư “đội” thêm lên hơn 45 tỉ đồng so với ban đầu.

“Chủ đầu tư mắc nhiều sai phạm trong quản lý, thực hiện dự án, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý. Công tác khảo sát thiết kế chồng lấn với quy hoạch khác và đều do cùng một đơn vị nghiên cứu, thực hiện. Tất cả chuỗi sai phạm đó tỉnh kỷ luật các cán bộ liên quan” - ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nói.

Điều đáng nói là việc quy hoạch dự án khu đô thị Asean và thiết kế kè đều do Sở NN&PTNT thực hiện.

Sau khi phát hiện kè chồng lên dự án khu đô thị Asean, tháng 7-2012, Thanh tra tỉnh chỉ hàng loạt sai phạm của Sở NN&PTNT như phê duyệt chỉ định thầu tư vấn khảo sát khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu; phê duyệt lại bản vẽ thiết kế thi công mới khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; cho nhà thầu thi công theo thiết kế mới khi chưa được tỉnh cho phép; trình UBND tỉnh phê duyệt dự án điều chỉnh khi chưa lấy ý kiến chấp thuận về kỹ thuật của Bộ NN&PTNT…

“Việc để xảy ra các sai phạm là nghiêm trọng, làm chậm tiến độ, tăng mức đầu tư, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Sở NN&PTNT cùng các cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm về các sai phạm này…” - Tỉnh ủy Quảng Ninh nêu. Tháng 12-2012, với hàng loạt sai phạm như trên, các cá nhân tự nhận mức kỷ luật khiển trách và phê bình vì cho rằng “Dự án kéo dài, sai sót nhưng không gây tổn thất về kinh tế!” và tỉnh Quảng Ninh đồng ý với các mức này của Sở NN&PTNT.

