Lùi ngày tuyên án vụ Công ty LICO kiện UBND tỉnh Long An

(PL)- Ngày 7-6, tại phiên xử sơ thẩm lần hai vụ Công ty Cổ phần Cơ khí Long An (LICO) kiện UBND tỉnh Long An, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên chủ tọa phiên tòa tuyên bố lùi thời điểm tuyên án vào sáng 13-6.

Qua tranh luận, cho thấy việc UBND tỉnh Long An có nhiều văn bản can thiệp trái pháp luật vào việc tranh chấp hợp đồng kinh tế đã làm rối thêm công tác giải quyết phân chia quyền lợi giữa các nhà đầu tư. Cho rằng quyết định của UBND tỉnh Long An cho phép Công ty Tân Lợi Lợi chuyển nhượng toàn bộ dự án cho một công ty khác làm mình gần như mất trắng hàng trăm tỉ đồng, LICO đã khởi kiện ra tòa. TÂM PHÚC