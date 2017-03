Lúng túng quản lý mũ bảo hiểm

“Sau hơn một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý hoạt động sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm (MBH), lực lượng quản lý thị trường cả nước đã tịch thu trên 53.000 MBH, xử phạt vi phạm được gần 900 triệu đồng. Kiểm tra gần 3.700 cơ sở kinh doanh, phát hiện tới 48% cơ sở vi phạm. Tuy nhiên, thị trường vẫn tràn lan các loại MBH khác nhau, người dân chưa thể phân biệt đâu là MBH chất lượng và kém chất lượng” - đó là những nội dung được trao đổi tại buổi tọa đàm do Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức, ngày 8-5.

Chất lượng MBH có vấn đề

Theo ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý thị trường, chế tài xử phạt hiện nay mới chỉ áp dụng đối với người không đội MBH hoặc đội MBH không cài quai đúng quy cách. Do vậy, nhu cầu sử dụng các loại mũ giá rẻ, không bảo đảm chất lượng còn cao. “Việc này dẫn đến vẫn tồn tại một bộ phận người kinh doanh cung cấp các loại mũ không bảo đảm chất lượng giá rẻ cho người tiêu dùng” - ông Hùng nói.

Người dân chưa thể phân biệt đâu là MBH chất lượng và kém chất lượng trên thị trường. Ảnh: HTD

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), TS Cris Tunon, cho hay WHO đã tổ chức khảo sát chất lượng MBH tại Hà Nam, Ninh Bình và Bắc Giang. Kết quả thử nghiệm hấp thụ xung động cho thấy chỉ có 60% MBH nửa đầu đạt yêu cầu, 100% mũ lưỡi trai không đạt yêu cầu. Từ đó, WHO đưa ra một số khuyến nghị như cần thanh tra, kiểm tra thường xuyên các cơ sở sản xuất; định kỳ kiểm định chất lượng MBH đang được lưu thông; đưa kinh doanh MBH thành lĩnh vực kinh doanh có điều kiện…

Đừng đổ lỗi cho người dân

Ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả, cho rằng việc quản lý MBH đang rất lúng túng. Hành vi sản xuất, kinh doanh MBH kém chất lượng vẫn chưa được xử lý triệt để. “Tôi cho rằng cơ quan quản lý cần đưa ra logo MBH thống nhất trên cả nước. Người dân khi lưu thông phải đội MBH có logo được đăng ký sở hữu trí tuệ và lấy đó làm tiêu chí để xử lý” - ông Bảo nói.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, có hai vấn đề cần đặt ra sau ngày 15-5 (khi Thông tư liên tịch 06/2013 về MBH có hiệu lực - PV) là xác định mũ đạt chuẩn và mũ nhái. “Cần xác định rõ khái niệm thế nào là MBH không đạt chuẩn. Bởi hiện đã xuất hiện loại mũ có nhãn mác, tem đầy đủ nhưng không dành cho xe máy hoặc những mũ chỉ một lớp nhựa giá 30.000 đồng/chiếc. Tới đây, Ủy ban sẽ đưa hành vi đội mũ không phải MBH vào cơ chế xử lý” - ông Hiệp nói.

Ông Hiệp cho biết thêm, sắp tới cơ quan liên ngành sẽ kiểm tra chặt chẽ đầu ra, hy vọng đến giữa 2014 sẽ giảm tối đa MBH kém chất lượng. “Để làm được điều này, nhiều lực lượng liên quan phải vào cuộc. Mục tiêu số một là đánh mạnh vào các cơ sở sản xuất trên diện rộng. Các phường, xã sẽ tham gia xử lý những người bán MBH trên vỉa hè” - ông Hiệp nói.

Đáng chú ý, ông Trần Hùng đề xuất cho phép quản lý thị trường phối hợp với CSGT xử phạt thí điểm hành vi đội MBH không đạt tiêu chuẩn. “Chúng tôi sẽ chỉ cho CSGT những người nào sử dụng MBH không đạt chuẩn. Nếu không xử phạt, người dân sẽ tiếp tục mua và đội những loại mũ thời trang rẻ tiền” - ông Hùng cảnh báo. Tuy nhiên, ý kiến này không được phía CSGT ủng hộ. “Lâu nay chúng ta không quản lý chất lượng MBH nên để mũ kém chất lượng tràn lan. Đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý, không thể xử phạt người dân” - Thượng tá Lê Xuân Đức, Cục CSGT đường bộ-đường sắt - Bộ Công an, nói.

TRÀ PHƯƠNG