Lúng túng xác định người gây tai nạn

Theo hồ sơ, ngày 15-8-2010, Lê Văn Lâm chạy xe máy chở bạn là Nguyễn Thanh Tú đi chơi nhưng không may lại va chạm với xe tải của Ngô Duy Thuận khiến Lâm và Tú chết.

Dùng dằng việc khởi tố

Thụ lý hồ sơ, Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) nhận định qua tài liệu, chứng cứ đã thu thập đủ căn cứ xác định Lâm chạy xe thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, tông vào đuôi xe tải của Thuận. Do vậy, công an huyện quyết định không khởi tố vụ án vì người thực hiện hành vi nguy hiểm đã chết.

Một tháng sau, VKSND huyện Mộ Đức có văn bản không đồng tình với quyết định của phía công an. Theo viện, hồ sơ vụ án thể hiện Thuận chạy xe tải không quan sát, rẽ hướng đột ngột gây tai nạn cho hai nạn nhân. Do vậy, Thuận có hành vi vi phạm, công an huyện không khởi tố vụ án hình sự là không đúng.

Thế nhưng công an huyện vẫn giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự như đã ban hành.

Không khởi tố là chính xác

Sau đó, ngày 1-6, VKSND huyện Mộ Đức ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức và yêu cầu cơ quan điều tra phải điều tra theo quy định.

Chính vì sự căng thẳng này, VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã lấy hồ sơ lên nghiên cứu. Sau đó, VKSND tỉnh nhận định phía công an có lý khi không khởi tố vụ án. Bởi trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải và xe máy chạy cùng chiều, xe máy chạy sau đuôi xe tải. Đến gần cây xăng, Thuận bật đèn xi nhan, chuyển hướng chạy chậm vào cây xăng nên buộc phải đi vào phần đường dành cho xe máy, xe thô sơ… Lâm chạy phía sau đã không chủ động quan sát, không làm chủ tốc độ nên tông vào xe tải. Như vậy vụ tai nạn dù xảy ra trong phần đường dành cho xe thô sơ, xe máy nhưng lỗi là do người điều khiển xe máy. Hành vi của Lâm là nguy hiểm, gây tai nạn chết người. Thuận không có lỗi, không có hành vi phạm tội.

Từ những phân tích trên, VKSND tỉnh xác định việc cơ quan điều tra không khởi tố vụ án là có căn cứ, đúng pháp luật…

Dựa vào hai nguồn chứng cứ sẽ có độ vênh Một thực tế xảy ra là trong các vụ án tai nạn giao thông, việc xác định ai là người thực hiện hành vi phạm tội là rất khó. Tôi còn nhớ có vụ án gây chết người xảy ra giữa đêm khuya ở quận 7 (TP.HCM), người ngồi sau và người cầm lái đều nại rằng mình chỉ ngồi sau. Lúc này, không có người làm chứng, không có chứng cứ trực tiếp để xác định ai là người cầm lái gây tai nạn. Vụ án bế tắc, không có hướng xử lý do thiếu chứng cứ. Trở lại vụ án này, các cơ quan chức năng phải căn cứ vào những chứng cứ, dấu hiệu nhất định để xác định chính xác ai có lỗi trong vụ tai nạn. Cơ quan điều tra dựa vào những chứng cứ thu thập được cho rằng hai người đã chết có hành vi vi phạm nên không khởi tố vi phạm. Còn VKS lại cho rằng người lái xe tải cũng có vi phạm nên phải khởi tố. Vấn đề ở đây là hai cơ quan phải thống nhất, nhìn nhận các chứng cứ thu thập được để cùng đánh giá chứ không thể mỗi nơi dựa vào những chứng cứ khác nhau để đưa ra những nhận định khác nhau. Nếu chứng cứ hai cơ quan thu thập khác nhau thì sẽ có độ vênh, không cơ quan nào giống cơ quan nào. Còn cùng trên một chứng cứ, hai cơ quan có hai quan điểm thì đó là chuyện khác. Như vậy ở đây, vấn đề là hai cơ quan phải thống nhất về mặt chứng cứ để cùng quyết định. Nếu có độ vênh như hiện nay thì rất dễ làm oan và cũng rất dễ bỏ lọt tội phạm. Luật sư NGUYỄN THANH VĂN (Đoàn Luật sư TP.HCM)

HOÀNG YẾN