Lúng túng xử lý xe khách, thanh tra Sở GTVT bị phê bình

Nguyên do lãnh đạo hai đơn vị trên đã lúng túng, chậm trễ, chưa theo kịp tình hình thực tế công tác tham mưu xử lý tình trạng xe khách hoạt động tại đường Lê Hồng Phong, làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng đến uy tín của ngành GTVT. Ông Cường cũng giao các đơn vị thuộc Sở phối hợp với UBND quận 10 để khảo sát, lắp đặt biển cấm một số phương tiện hoạt động trên các tuyến đường của khu vực để chấn chỉnh tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa cũng giao giám đốc Sở GTVT chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xây dựng hoặc lập bến xe, bãi đỗ xe không theo quy hoạch hoặc không được phép. Việc xử lý các bến xe khách lậu này phải được tập trung, làm chuyển biến ngay tình hình. Kết quả phải báo cáo cho UBND TP trước ngày 30-10.

Ông Khoa cũng đồng tình với đề xuất lập đoàn kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên ngành trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô. Đến ngày 31-12, phải hoàn thành việc xóa bỏ và không để tái diễn tình trạng xe “dù”, xe khách trá hình.

Hiện trên địa bàn TP.HCM có nhiều hãng xe khách dạng tuyến cố định (xe đò) vào sâu trong trung tâm đón, trả khách nhưng lách luật bằng dạng xe hợp đồng. Các địa bàn có loại xe khách trá hình này hoạt động là quận 1, 5, 10, Tân Bình, Tân Phú… Trước đó, sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, tại một số khu vực ở quận 1 ngành GTVT đã cắm biển cấm xe khách song các xe này đã tập trung ở các điểm mới, nhất là đường Võ Văn Kiệt.