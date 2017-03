Lương tối thiểu có thể tăng 100.000-350.000 đồng/tháng

Ngày 1-1-2016, Chính phủ đã ra Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp kể từ ngày 1-1-2016 như sau: Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015). Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015) Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với năm 2015) Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015) Tuy nhiên, theo Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN), mức tăng lương vẫn chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động, người lao động ít có tích lũy. Các doanh nghiệp vẫn còn nhiều cách “né tránh”, thậm chí chưa thực hiện điều chỉnh lương.