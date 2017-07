Lý do Phó bí thư Đồng Nai bị cảnh cáo

Ngày 3-7, tại Hà Nội, sau bốn ngày làm việc (từ ngày 27 đến 30-6), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Theo đó, UBKT kết luận về trường hợp của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; kết luận về trường hợp bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương và một số cá nhân, tập thể khác.

Về trường hợp của bà Phan Thị Mỹ Thanh, UBKT kết luận là bà đã vi phạm nghiêm trọng Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), vi phạm vào những điều đảng viên không được làm…

Theo UBKT, trong thời gian giữ các cương vị tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Công Thương, bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, bà Thanh tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng bà là cổ đông sáng lập, chủ tịch HĐTV. Điều này vi phạm Luật PCTN.

Trong thời gian giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bà đã ký các văn bản của UBND tỉnh, chấp thuận cho công ty chồng bà đầu tư dự án khu dân cư thương mại xã Phước Tân. Điều này là vi phạm Luật PCTN và quy định về những điều đảng viên không được làm.



Đường chuyên dùng vào mỏ đá Tân Cang mà bà Thanh ký hỗ trợ kinh phí bồi thường bị kết luận là sai phạm. Ảnh: Vũ Hội





Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai.

Với tư cách phó chủ tịch tỉnh, bà đã ký các văn bản cấp phép và gia hạn cho Công ty Cường Hưng kinh doanh bến thủy, mặt bằng, vật liệu xây dựng trong khi bà không phụ trách lĩnh vực này, vi phạm quy chế làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai.

Bà Thanh đã ký văn bản chấp thuận hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án BOT đường chuyên dùng cho Hợp tác xã An Phát nhưng không thông qua tập thể UBND tỉnh, chưa báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư.

UBKT cũng kết luận bà Thanh kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ, không đúng quy định…

Những vi phạm nêu trên của bà Thanh là nghiêm trọng. UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bà bằng hình thức cảnh cáo.

Như chúng tôi đã thông tin, trước đó một số cá nhân là cổ đông Liên minh Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) tố cáo bà Thanh (khi làm phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) giúp sức cho chồng chiếm dụng vốn cổ đông trong hợp tác đầu tư gần 92 ha đất để phân lô, bán nền mà không trả hàng trăm tỉ đồng cho cổ đông Công ty Cường Hưng và Donacoop.

Các cá nhân liên quan cũng tố cáo bà Thanh kê khai tài sản không minh bạch, ký duyệt cho công ty của chồng làm dự án làm đường ở khu vực mỏ đá Tân Cang (xã Phước Tân, TP Biên Hòa), sử dụng ngân sách nhà nước để bồi thường và đặc quyền để đầu tư một số dự án, công trình tại Đồng Nai.

Được biết ngoài nắm giữ Công ty TNHH Cường Hưng, chồng bà Thanh còn nắm giữ Hợp tác xã An Phát chuyên khai thác và kinh doanh khoáng sản, đất đá, vật liệu xây dựng. Hợp tác xã An Phát đang khai thác đất đá tại Tân Cang. Chồng bà Thanh còn hợp tác thành lập Công ty CP Đầu tư BOT An Phát, đầu tư tuyến đường chuyên dùng vận chuyển đất đá trên toàn khu vực mỏ đá Tân Cang…

Liên quan Công ty Cường Hưng, hiện Thanh tra Chính phủ đang thanh tra toàn diện đối với công ty này.