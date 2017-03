Ly hôn, lòi chuyện đánh vợ

Người chồng đệ đơn đòi ly hôn, viện hết lý do này đến lý do khác để tòa thấy mâu thuẫn vợ chồng đã đến mức trầm trọng, không thể hàn gắn. Thấy chưa đủ đô, ông này kể thêm: Vì chẳng còn hợp nhau nên có những lần đánh vợ nhừ tử... Tức thì tòa chuyển hồ sơ yêu cầu cơ quan chức năng giám định thương tật, điều tra, xử lý hành vi cố ý gây thương tích cho người khác của ông chồng vũ phu này. Hiện VKS đã hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố bị can...

Không đánh mà khai

Cuối năm 2011, ông N. (37 tuổi) gửi đơn đến tòa đòi ly hôn với vợ là bà T. sau hơn 10 năm chung sống, có ba đứa con chung. Tại các phiên hòa giải, bà T. một mực yêu cầu tòa bác đơn của chồng vì bà vẫn còn tình cảm, không muốn các con thiếu cha. Tuy nhiên, ông N. vẫn một mực giữ nguyên yêu cầu. Sau hai lần hòa giải bất thành, tòa buộc phải đưa vụ án ra xét xử.

Tại tòa, ông N. thẳng thừng tuyên bố hết tình cảm với vợ. Để lấy cơ sở chứng minh mâu thuẫn gia đình, ông kể hàng loạt cách cư xử thiếu tế nhị của hai vợ chồng, từ đó khẳng định cuộc sống vợ chồng đã hết sức căng thẳng, không gì hàn gắn. Ông trưng ra nào là vợ chồng không ngủ chung, không ăn cơm chung, nói chuyện xưng mày - tao, vợ cư xử thiếu tế nhị với gia đình chồng... Rồi ông lập luận vợ chồng thì không thể sống kiểu như vậy.

Tuy nhiên, tất cả điều này đều bị vợ phản bác. Bà bảo nó chỉ xảy ra trong những lúc nóng giận và cuộc sống vợ chồng thì không tránh khỏi việc khua chén đụng nia...

Nhận thấy những điều mình nói chưa thể thuyết phục được tòa, ông N. tung ra chiêu cuối để kết thúc vụ việc: Tình cảm đã cạn và vợ chồng sống với nhau còn thua người dưng nước lã. Cụ thể, mới đây ông đã dùng ghế phang vào người vợ khiến bà bong gân, bầm tím hết thân thể...

Trước việc cạn lòng của chồng và khiến nỗi đau thêm một lần nữa bị xát muối, người vợ thừa nhận: Ông ấy nói đúng, việc làm của ông ấy đáng bị chê trách, đề nghị tòa xử lý đúng theo pháp luật!

Đã cấu thành tội phạm

Nghe hai vợ chồng “giãi bày” xong, HĐXX tuyên bố tạm dừng phiên tòa... Tòa cho rằng tại tòa ông N. thừa nhận có đánh vợ bong gân, bầm tay chân và kể cách đánh rất chi tiết, người vợ cũng thừa nhận việc này. Ngoài việc hai vợ chồng trình bày còn có hàng xóm và con cái chứng kiến. Do vậy cần phải tạm hoãn vụ án ly hôn để tòa chuyển hồ sơ cho các cơ quan tố tụng tiến hành điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích của người chồng...

Tới đây, người chồng mới tá hỏa, xanh xám mặt mày xin rút đơn ly hôn, xin tòa đừng xem xét hành vi đánh vợ của mình. Tuy nhiên, người vợ lúc này lại khăng khăng đề nghị tòa xem xét hành vi vi phạm pháp luật của chồng. Bà bảo mọi chuyện đã êm thấm, bà cũng muốn lặng lẽ cho qua nhưng ông nhắc tới chuyện đánh vợ là đụng tới lòng tự trọng và gợi lại nỗi đau thể xác lẫn tinh thần nên bà cần lên tiếng nhờ pháp luật trừng trị...

Sau thời gian xác minh, cơ quan điều tra ghi nhận mỗi lần đi nhậu về, thấy vợ cằn nhằn rằng ông không chịu đi làm mà tối ngày làm bạn với lưu linh, ông N. đã tức giận vớ ghế nhựa đập vợ khiến bà bị thương tật 14%...

Từ kết quả này, vừa qua, sau khi nhận hồ sơ, VKS đã ra cáo trạng truy tố ông N. về tội cố ý gây thương tích...

Xử lý nghiêm để hạn chế bạo hành Bạo hành gia đình đang diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là các gia đình nông thôn. Vì vậy tôi ủng hộ việc truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ cơ sở. Việc xử lý này không những nhằm nghiêm trị hành vi trái pháp luật, đảm bảo an ninh mà còn nhằm giảm thiểu tình trạng chồng hành hung, đánh đập vợ... Trước đây tôi cũng từng xử lý một vụ tương tự, tại tòa chồng đòi ly hôn và kể từng đánh vợ gây thương tích. Thấy vậy tôi đã yêu cầu cơ quan điều tra xem xét xử lý hành vi này. Qua nghiên cứu hồ sơ, lấy lời khai nhân chứng cùng các chứng cứ khác đủ chứng minh người chồng đánh vợ thương tích 13% nên các cơ quan tố tụng đã xử lý. Kết quả, ông chồng bị phạt 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Một thẩm phán TAND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

DƯƠNG HẰNG