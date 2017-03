Ly hôn vì chồng không đi Mỹ

Luật cho phép tòa thụ lý Điều 168 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định tòa trả lại đơn kiện khi sự việc được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp vụ án mà tòa án bác đơn ly hôn, xin thay đổi nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng, mức bồi thường thiệt hại hoặc vụ án đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà tòa án chưa chấp nhận yêu cầu do chưa đủ điều kiện khởi kiện. Điều 53 Luật Hôn nhân và Gia đình cũng quy định khi có lý do chính đáng thì người nuôi con sau khi ly hôn có thể yêu cầu tòa thay đổi mức cấp dưỡng cho phù hợp. Như vậy, trong bất kỳ trường hợp nào đương sự cũng có quyền yêu cầu tòa thay đổi quyền nuôi con, mức cấp dưỡng nuôi con và tòa phải thụ lý. Thậm chí không chỉ người trực tiếp nuôi con mới có quyền yêu cầu tăng cấp dưỡng mà phía người cấp dưỡng cũng có quyền yêu cầu tòa giảm tiền chu cấp hằng tháng, miễn là trưng ra được lý do chính đáng. Khi ấy tòa án thụ lý giải quyết bằng một vụ án khác mà không bị phụ thuộc vào quyết định thỏa thuận giữa vợ chồng hoặc bản án thuận tình ly hôn trước đó. Đây là một quy định đặc biệt chỉ trong ly hôn mới có nhưng mang ý nghĩa nhân đạo lớn vì luật đã đặt lợi ích của đứa trẻ lên hàng đầu khi cha mẹ đã ly hôn. LS Trương Xuân Tám (ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc)