Lý Hương sẽ theo kiện đến cùng

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 18-12, Tòa án gia đình tiểu bang New York (Mỹ) tuyên hoãn xử vụ diễn viên Lý Hương bị cáo buộc bắt cóc trẻ con để Lý Hương cùng các luật sư của cô củng cố chứng cứ (tòa sẽ xử lại vào tháng 4-2011).

Hôn nhân cưỡng bức, lạm dụng?

Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, một trong hai luật sư của Lý Hương (người còn lại là luật sư Mỹ Edward Kratt), cho biết tại phiên tòa, Lý Hương đã trình bày trong nước mắt về cuộc sống cơ cực của cô. Cô khai năm 2001 cô đã từ bỏ gia đình, sự nghiệp, đi theo chồng để mong có một mái ấm hạnh phúc. Cô chấp nhận hằng ngày làm nội trợ kiêm thu ngân ở tiệm bánh pizza và cửa hàng đồ lưu niệm của chồng. Nhưng sau khi sinh con thì chồng cô đi sớm về khuya và quan hệ lăng nhăng, “thậm chí còn đề nghị đưa gái điếm về phòng ngủ để vợ có thể học...”.

Lý Hương khóc bên ngoài Tòa án gia đình tiểu bang New York hôm 16-12, bên cạnh luật sư Edward Kratt. Ảnh: NEW YORK DAILY

Theo Lý Hương, từ đó cuộc sống vợ chồng với ông Tony Lam đã trở thành cuộc hôn nhân đầy cưỡng bức, lạm dụng nên nhiều lúc cô muốn tự tử cho xong. Chính vì vậy, cô mới nộp đơn xin ly hôn tại Mỹ (thời điểm đó ông Tony Lam cũng yêu cầu tòa án Mỹ ra án lệnh tạm thời cho mình quyền nuôi con). Chờ lâu không được giải quyết, năm 2005, Lý Hương mang con gái Princess Lam bốn tuổi về Việt Nam sống và xin ly hôn tại tòa án Việt Nam. Lý Hương khẳng định cô mang con về nuôi vì mình là người mẹ, vì tình thương con cao cả chứ không hề có ý định bắt cóc.

Phía ông Tony Lam thì kiên quyết cáo buộc Lý Hương tội bắt cóc trẻ con và cho rằng quyền nuôi cháu Princess Lam phải thuộc về mình.

Trước tòa, hai luật sư của Lý Hương đã trưng ra nhiều lời khai của ông Tony Lam tại tòa án Việt Nam để chứng minh cuộc hôn nhân của Lý Hương không hạnh phúc và tòa án Việt Nam tuyên giao cho cô quyền nuôi con là đúng. Luật sư cũng đề cập đến tình tiết trước kia gia đình Lý Hương đã trả lại cháu Princess Lam về Mỹ để chứng minh Lý Hương không chống lại án lệnh của tòa án Mỹ.

Nếu Lý Hương bất lợi, sẽ kháng án đến cùng

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Trưởng văn phòng luật sư nơi nhận bảo vệ cho Lý Hương), nếu lần xử tới, Tòa án gia đình tiểu bang New York kết án Lý Hương thì hai luật sư của cô sẽ kháng án lên Tòa án liên bang Mỹ. Hiện các luật sư đang tích cực thu thập chứng cứ chứng minh Lý Hương có nhân thân tốt để thuyết phục bồi thẩm đoàn phán quyết cô vô tội. Đồng thời, văn phòng luật sư của ông cũng sẽ đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng bảo vệ Lý Hương tại tòa.

Luật sư Lê Thành Kính (Trưởng Văn phòng luật sư Lê Nguyễn, người nhận bảo vệ quyền lợi cho ông Tony Lam tại phiên xử ly hôn ở TAND TP.HCM năm 2007) nhận xét: Đặt giả thiết Lý Hương bị kết án thì việc kháng cáo của cô trong vụ án hình sự của Mỹ có khác so với Việt Nam. Theo đó, phía Lý Hương chỉ được kháng cáo lên Tòa án liên bang Mỹ khi cho rằng Tòa án gia đình tiểu bang New York áp dụng luật không đúng. Khi xử phúc thẩm, nếu thấy sai thì Tòa án liên bang Mỹ cũng chỉ được tuyên trả hồ sơ cho Tòa án gia đình tiểu bang New York xử lại chứ không được tuyên Lý Hương có tội hay không. Khi Tòa án gia đình tiểu bang New York xử lại mà phía Lý Hương thấy vẫn chưa đúng luật thì lại có quyền kháng cáo tiếp.

Theo luật của Mỹ, một kháng cáo sẽ thành công khi nó đảm bảo được ba yếu tố: Chứng cứ được chấp nhận một cách không hợp lý, thẩm phán không chỉ dẫn hết cho bồi thẩm đoàn về tình tiết của vụ án, lời bào chữa của các luật sư thực hiện một cách không tự nguyện, bị ép buộc. Theo thống kê, tỉ lệ kháng cáo thành công của phía bị cáo tại Mỹ hằng năm là khoảng 20%.

Quan trọng vẫn là thương lượng Theo luật sư Lê Thành Kính, việc xin giảm nhẹ án phải thực hiện bằng nguyên tắc “bargaining” (thương lượng) diễn ra trước phiên sơ thẩm. Đây cũng là nguyên tắc tố tụng chung của các quốc gia theo hệ thống pháp luật Anh - Mỹ. Cụ thể, luật sư của hai bên đương sự thương lượng với nhau và với công tố viên bằng cách đề nghị đưa ra các giải pháp thiện chí để giải quyết vụ việc từ giảm án tù cho đến miễn trách nhiệm hình sự để phạt tiền. Luật sư Kính đánh giá việc gia đình Lý Hương đã giao cháu Princess Lam cho cha của cháu là một trong những động thái “bargaining”.

THANH TÙNG