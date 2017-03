Lý Sơn: Đưa vào sử dụng Trạm Y tế xã An Hải

Trạm Y tế xã An Hải được xây dựng trên diện tích 253 m2 tại thôn Tây, xã An Hải gồm các hạng mục: Phòng sơ cấp cứu, phòng khám Tây y, phòng khám cổ truyền, phòng lưu bệnh, phòng tiệt trùng, phòng xét nghiệm, phòng hành chính và một số hạng mục phụ trợ khác. Ông Nguyễn Tấn Lào - một người dân xã An Hải vui mừng bày tỏ: “Có trạm y tế rồi từ nay bệnh tật gì chúng tôi sẽ đến trạm để được các y, bác sĩ chăm sóc”.

Tại lễ khánh thành, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn đã trao tài trợ cho UBND huyện Lý Sơn 500 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, đồng thời trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

QUỲNH NHƯ