Ma men dẫn lối

Trước vành móng ngựa của tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Quốc Hưng bật khóc xin tòa giảm án để có cơ hội làm lại cuộc đời và có thể phụng dưỡng người mẹ già yếu. Dưới hàng ghế dự khán, một người phụ nữ hơn 50 tuổi ngồi ôm mặt khóc nức nở rồi thốt lên: “Hưng ơi. Con ơi”...

1. Từ đầu phiên xử, tôi cứ ngỡ người phụ nữ ấy là mẹ của Hưng. Nhưng hỏi ra thì không phải, bà chỉ là mẹ của đồng của một cô giáo tiểu học, với sự giáo dục của mẹ, Hưng đã sớm nhận thức rằng “chỉ có học giỏi mới có thể thay đổi số phận”. Học hết THPT, Hưng xin mẹ thi vào ngành sư phạm vì nghĩ sẽ đỡ gánh nặng chi phí học hành. bạn gái Hưng, vì thương Hưng hoàn cảnh nghèo khó, bản tính hiền lành lại bị dính vào vòng lao lý nên đến dự phiên tòa. Còn mẹ của Hưng, một cô giáo già, vì quá đau buồn bởi chuyện con gây tội ác nên đã đổ bệnh, phải nằm liệt ở nhà.

Chưa tới ba tuổi, cha mẹ chia tay, Hưng về sống với mẹ. Lớn lên nhờ một tay mẹ chăm lo từ đồng lương ba cọc ba Biết được mong muốn của con là trở thành một kỹ sư nuôi trồng thủy sản, người mẹ đã khuyên con đi theo con đường mình yêu thích.

Thế rồi Hưng thi vào khoa Thủy sản của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM với số điểm 23, một điểm số không dễ với một chàng trai nghèo ở một vùng quê đầy nắng gió khắc nghiệt, chưa bao giờ biết học thêm học nếm, biết luyện thi ĐH là gì.

Vào giảng đường, Hưng học hành chăm chỉ, nhiều kỳ nhận được học bổng. Tương lai đang rộng mở, bất chợt tất cả đã vụt khép trong một đêm say mèm. Tối 22-12-2009, một nhóm sinh viên cùng trường Hưng tổ chức ăn nhậu, nhậu say rồi sinh chuyện cãi vã. Bạn của Hưng bị dọa đâm nên tức giận chạy về phòng trọ lấy hai con dao rồi rủ Hưng cùng nhiều người đi tìm người kia đánh dằn mặt. Trong cơn rồ dại của ma men và sự nông nổi, Hưng đã vác dao đâm nhầm phải nạn nhân, một sinh viên khác không liên can gì tới vụ việc, làm nạn nhân tử vong.

2. Có tội lỗi thì phải bị trừng phạt, đó là một điều tất yếu. Trước vành móng ngựa, Hưng lại khóc nấc: “Đến bây giờ con vẫn không biết tại sao lúc đó con lại điên khùng cầm dao giết chết người như thế”...

Đám bạn sinh viên kể lại là dù ngay sau khi đâm người, Hưng kêu gọi các bạn đưa nạn nhân đi bệnh viện nhưng đến khi tỉnh dậy từ cơn say, Hưng lại chỉ còn nhớ loáng thoáng trong đầu rằng đã gây sự đánh nhau với ai đó. Khi nghe kể lại sự tình, Hưng bật khóc tu tu như một đứa trẻ. “Nó khóc lóc nhiều lắm, nó đòi đi trốn, rồi lại đòi đi đầu thú”…

Khi tòa hỏi tới hoàn cảnh, Hưng ngoái đầu nhìn về phía hàng ghế dành cho người dự khán, tay run run, miệng lí nhí: “Mẹ con…. già yếu rồi”. Tôi thấy ở hàng ghế cuối, cha của Hưng đang nhắm nghiền mắt, bặm chặt môi, đầu gí sát vào tường đầy đau đớn. Ông cũng tới tham gia phiên xử nhưng suốt buổi chỉ ngồi nép ở cuối phòng, chẳng nói chuyện với ai, chỉ thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn con trai đầy lo lắng.

Sau khi cân nhắc, tòa nhận định Hưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như mẹ có nhiều bằng khen vì sự nghiệp giáo dục, hoàn cảnh gia đình khó khăn, phạm tội có tính chất bột phát, sau khi gây án đã kêu gọi người đưa nạn nhân đi chữa bệnh nên giảm án cho Hưng từ án tù chung thân xuống còn 20 năm tù.

Phiên tòa kết thúc, Hưng bị dẫn giải thẳng ra xe chở phạm. Những người bạn đứng sau xe ngậm ngùi vẫy tay chào. Người cha của Hưng thì lặng lẽ nép phía sau một gốc cây gần xe giải phạm, nước mắt lưng tròng.

Nhìn cái cảnh bi thương ấy, tôi chợt nhớ đến câu nói “thời gian và cơ hội không chờ đợi ai”. Không biết rằng mẹ của Hưng có đủ sức khỏe và sự kiên cường để chờ con về. Không biết rằng liệu rằng sau chừng ấy năm tù, Hưng có còn cơ hội để phấn đấu cho tương lai, sự nghiệp mà Hưng hằng mong ước…

Ngày 30-11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Nguyễn Quốc Hưng từ án tù chung thân xuống còn 20 năm tù về tội giết người. Riêng đối với Phan Tấn Huy Nhã, tòa xét thấy bị cáo là người chủ mưu, đã đứng ra kêu gọi, cung cấp hung khí cho các bạn đi gây án nên mức án tám năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên là còn nhẹ. Tuy nhiên, do không có kháng cáo, kháng nghị theo hướng tăng nặng nên tòa đành phải y án.

DƯƠNG HẰNG