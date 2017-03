Ma men đổ xăng đốt nhà làm chết người

Theo hồ sơ, trưa 27-12-2012, Sang cùng anh ruột Hồ Minh Thành, em họ Châu Việt Cường và nhóm bạn tổ chức nhậu gần nhà cha ruột Sang. Sau khi uống hết hai lít rượu đế và một thùng bia, Cường xin về. Sang lấy xe máy để chở Cường về nhưng mẹ Sang can không cho vì sợ Sang say. Sang cự cãi, Thành đánh vào mặt Sang và lấy chìa khóa xe dẫn đến cự cãi đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sang lên nhà đập phá đồ đạc và lấy can xăng khoảng 8 lít đổ ra sàn nhà rồi lấy quẹt gas dọa đốt. Cường chạy đến ôm Sang can và giật lấy quẹt gas. Sang tiếp tục lấy hộp quẹt khác bật lửa làm cháy toàn thân Cường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong vì bị sốc nhiễm trùng độc bỏng độ II, III trên 80%.

Cùng ngày, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Trần Văn Lăng 12 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, do quen biết khi nuôi bệnh người thân trong bệnh viên, chiều tối 18-8-2013, Lăng đến nhà ông Dân chơi. Cả hai lai rai đến khuya thì xảy ra cự cãi chuyện “đô thấp, đô cao” rồi đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Lăng dùng tay siết cổ bạn nhậu đến tắt thở mới buông.

DUY BÌNH - NAM PHƯƠNG