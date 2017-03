‘Ma men’ lái xe có thể bị tù

Phải có hậu quả xảy ra Đối với các tội cấu thành vật chất, chỉ xử lý khi hành vi ấy phải mang tính nguy hiểm đáng kể và phải gây hậu quả trên thực tế. Do vậy dù là hành vi chở quá tải trọng đã bị xử phạt hành chính hay tài xế say xỉn nhưng chưa gây hậu quả thì cũng không thể xử lý hình sự. Chẳng hạn, BLHS hiện hành có quy định xử hành vi đua xe trái phép nhưng điều kiện là phải có hậu quả xảy ra chứ không phải cứ thấy đua là quy tội được. Mặt khác, chúng ta chỉ xử lý hình sự khi các biện pháp xử lý hành chính không còn hiệu quả nữa. Thực tế việc xử phạt hành chính của chúng ta hiện nay vẫn còn nhẹ khiến các tài xế không sợ. Vì thế nên chăng cần tăng mức xử phạt hành chính thật nặng với mỗi hành vi vi phạm tương ứng Thêm nữa, hành vi vi phạm giao thông được đề xuất xử lý hình sự phải nặng hơn so với các hành vi quy định tại Điều 202 BLHS (vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ) thì mới có thể cân nhắc hình sự hóa. Bởi luật cũng quy định những hành vi tuy có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự thì chỉ bị xử phạt hành chính là đủ. TS PHAN ANH TUẤN, Trưởng bộ môn Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM Tăng nặng phạt hành chính Thực tế có rất nhiều hành vi có thể được coi là vi phạm phổ biến và nguy hiểm khi tham gia giao thông nhưng muốn xử lý hình sự thì không đơn giản vì phải tuân theo nguyên tắc luật định. Ví dụ chở quá tải trọng chưa chắc đã nguy hiểm bằng hành vi chạy xe quá tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu vì nó có thể gây tai nạn liên hoàn. Khi xây dựng Điều 202 BLHS, nhà làm luật đã dẫn chiếu đến Luật Giao thông đường bộ để xem xét tất cả khả năng, hành vi nào chỉ đáng xử hành chính thì đã không được cơ cấu. Bản chất của hình sự cũng không phải là tràn lan mà cái gì đáng thì mới làm. Đề xuất của Tổng cục Đường bộ xuất phát từ tình hình tai nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng nhưng không có nghĩa là chúng ta hình sự hóa tràn lan những hành vi chỉ đáng phạt tiền. Vậy tại sao chúng ta không quy định những mức phạt hành chính nghiêm khắc hơn như là ngoài tiền thì tước giấy phép lái xe năm, 10 năm hoặc tước suốt đời như một số nước đang áp dụng. Luật sư TRƯƠNG XUÂN TÁM, Ủy viên BCH Liên đoàn

Luật sư Việt Nam Muốn nhưng phải đúng luật Rõ ràng ý tưởng này xuất phát từ mong muốn răn đe thật nghiêm những hành vi vi phạm. Tuy nhiên, nếu chỉ để răn đe thì trước tiên cần làm cho chặt, cho nghiêm túc các biện pháp hành chính. Tôi cũng đồng tình các ý kiến cho rằng không thể hình sự hóa tràn lan những hành vi chỉ đáng xử hành chính. Một chế tài mạnh nhưng ý thức của người tham gia giao thông và người chấp hành pháp luật không nghiêm thì cũng không giải quyết được vấn đề. Luật sư NGUYỄN TOÀN THIỆN, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận THANH TÙNG ghi