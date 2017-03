“Mắc nạn” ở dự án nhà ở Everluck Plaza

Phó thác hàng trăm tỉ đồng cho đơn vị hợp tác Theo ông Nguyễn Tấn Bền, Giám đốc Sở Xây dựng TP, một số chủ đầu tư bỏ hàng trăm tỉ đồng đầu tư dự án bất động sản nhưng lại không am hiểu gì về lĩnh vực này, hoàn toàn phó thác cho đơn vị tư vấn hoặc đơn vị hợp tác đầu tư. Việc hợp tác đầu tư hay giao tư vấn là không sai nhưng các chủ đầu tư phải hiểu họ vẫn chịu trách nhiệm chính với Nhà nước về dự án theo quy định pháp luật. . Trong cuộc họp, Sở Xây dựng có nói dự án Everluck có thể bị thu hồi. Trong khi đó, chủ đầu tư cho rằng họ là người bị hại nên không thể xử như vậy. Quan điểm của ông? + Theo Luật Đất đai, nếu đất không sử dụng trong 12 tháng liền mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì có thể thu hồi. NĐ 153/2007 cũng nói chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung dự án hoặc sau 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất không triển khai thực hiện thì cơ quan cho phép đầu tư quyết định thu hồi văn bản cho phép đầu tư. Tuy nhiên, nếu có những lý do chính đáng khiến chủ đầu tư không thể thực hiện theo yêu cầu cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Do đó, chúng tôi mới mời các sở, ngành cũng như bên liên quan để tìm hiểu tại những cuộc họp vừa qua. . Đơn vị hợp tác làm sai sẽ chịu trách nhiệm gì, thưa ông? + Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị phải khắc phục việc huy động vốn trái pháp luật bằng cách trả lại tiền cho khách hàng. Nếu xét thấy có dấu hiệu lừa đảo sẽ chuyển hồ sơ cho công an. Ngoài ra, chủ đầu tư hay khách hàng cũng có quyền khởi kiện ra tòa. . Trách nhiệm của Sở trong việc để sàn giao dịch bất động sản hoạt động chui? + Chúng tôi đang tiếp tục yêu cầu các công ty báo cáo sự việc trên. Trước mắt, đình chỉ hoạt động các sàn này. Cũng phải nói thêm, Sở quản lý những sàn có đăng ký hợp pháp, còn đây là những sàn hoạt động chui. Khi phát hiện, chúng tôi sẽ xử lý kiên quyết, đúng pháp luật. . Xin cảm ơn ông.