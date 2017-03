Mai xử Luyện, cháu Bích vẫn chưa hay cả nhà mình bị giết

Diễn biến vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang - Khoảng 9 giờ sáng ngày 24-8-2011, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, huyện Lục Nam) là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi) và chị Đinh Thị Chín (35 tuổi) cùng con gái bé Trịnh Thị Thảo 18 tháng tuổi được phát hiện nằm chết trong nhà với nhiều vết đâm, chém. Con gái lớn Trịnh Thị Bích (8 tuổi) bị chém đứt lìa bàn tay và nhiều vết vào đầu, mặt. Tại tầng 1, tủ trưng bày vàng của tiệm bị gỡ mặt kính, toàn bộ vàng biến mất. - Chiều 24-8-2011, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. - Ngày 26-8-2011, Bộ Công an thành lập Ban chỉ đạo đặc biệt điều tra vụ cướp Bắc Giang do Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm, làm Trưởng ban; Ban chuyên án với sự vào cuộc của hàng trăm điều tra viên Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang. - Trưa 29-8-2011, Ban chuyên án xác định được hung thủ của vụ giết người, cướp tiệm vàng là Lê Văn Luyện (sinh tháng 10-1993 tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam). Tiến hành khám nhà, công an tìm thấy một túi nilon đựng hàng trăm nhẫn, dây chuyền vàng chôn ở sau vườn. Ông Lê Văn Miên (SN 1969, bố đẻ của Luyện) thừa nhận đã cất giấu hộ con trai túi vàng. - Ngày 30-8-2011, Lê Văn Luyện bị khởi tố, truy nã đặc biệt toàn quốc với 2 tội danh "giết người" và "cướp tài sản" (sau đó Luyện còn bị khởi tố thêm tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”). - Chiều 31-8-2011, Lê Văn Luyện bị bắt tại khu vực Đồn biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng - Lạng Sơn. - Ngày 7-9, VKSND tỉnh Bắc Giang phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can khác là thân nhân của Lê Văn Luyện, gồm: Lê Văn Miên; Trương Thanh Hồng (anh họ của Luyện) và Lê Thị Định (cô của Luyện) bị khởi tố với tội danh “Che dấu tội phạm”; Trương Văn Hợp (bố của Trương Thanh Hồng) và Dương Thị Lược (vợ Hợp) bị khởi tố với tội danh “Không tố giác tội phạm”. - Trong 2 ngày 10 và 11-1-2012, tại Bắc Giang diễn ra phiên tòa công khai xét xử Lê Văn Luyện và 5 bị can khác trong vụ thảm sát cướp tiệm vàng Ngọc Bích chấn động dư luận cả nước.