Malaysia thành lập ba ủy ban cấp bộ tìm kiếm MH370

Từ những manh mối này Malaysia hy vọng sẽ có tiến triển mới trong chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích.

Tuy nhiên, ông Hushammuddin nói rằng các nhà chức trách phải có thời gian để tiếp tục kiểm chứng những tín hiệu mà tàu Haixun 01 của Trung Quốc và tàu Ocean Shield của Australia thu được.



Về thông tin rằng máy bay MH370 đã bay quanh không phận của Indonesia nhằm tránh sự phát hiện của radar, ông cho biết Tư lệnh Quân đội Malaysia đã liên lạc với người đồng cấp Indonesia và phía Indonesia khẳng định không phát hiện máy bay vào không phận nước này.



Tại cuộc họp báo, ông Hushammuddin cho biết để tăng cường các nỗ lực và tổ chức tốt hơn các hoạt động tìm kiếm, Malaysia đã thành lập ba ủy ban cấp bộ, gồm Ủy ban về vấn đề thân nhân của các hành khách và phi hành đoàn do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đứng đầu, Ủy ban về kỹ thuật do Thứ trưởng Bộ Giao thông đứng đầu, và Ủy ban triển khai các phương tiện tìm kiếm do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đứng đầu.



Các ủy ban này đã bắt đầu thực thi các nhiệm vụ theo chức năng của mình và sẽ thông báo tới công chúng vào thời gian thích hợp.



Ông Hishammuddin Hussein cũng cho biết Malaysia đã nhất trí với Thủ tướng Australia Tony Abbot rằng tất cả các bên tham gia chiến dịch tìm kiếm phải thận trọng với những chứng cứ chưa được kiểm chứng và tránh đưa ra những kết luận khi chưa có căn cứ.



Ông cũng cho biết, đến thời điểm này chưa có tiến triển gì mới về công tác điều tra đối với các phi công trên chuyến bay này./.

Theo Vietnam+