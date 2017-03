Mang dao đến trạm y tế truy sát công an xã

Ngày 30-7, TAND huyện Bố Trạch đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Duy Khánh (SN 1986, ngụ xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình) 9 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 BLHS (Phạm tội vì dùng hung khí nguy hiểm và cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân).







Bị cáo Khánh tại phiên tòa sơ thẩm



Theo H. Ngọc (NLĐO)

Theo cáo trạng, trưa ngày 9-2, sau khi đi uống rượu về, Khành đến nhà ông Phan Văn Cư (bố vợ Khánh) ở xã Đức Trạch chửi bới gây náo loạn.Nhận được tin báo, anh Võ Văn Đại, Phó Công an xã Đức Trạch và anh Phạm Văn Phong (công an viên) đến khuyên can thì Khánh nhổ nước bọt vào người anh Phong và chửi bới.Chưa hết, Khánh còn chạy xuống nhà bếp ông Cư lấy một con dao Thái Lan đe dọa anh Phong rồi đâm một nhát vào vai trái anh Đại gây thương tích với tỉ lệ thương tật 12%.Khi anh Đại được đưa đến Trạm y tế xã Đức Trạch cấp cứu, Khánh tiếp tục tìm đến chửi bới, dọa giết. Khi các y-bác sĩ đóng chặt các cửa phòng cấp cứu thì Khánh đập vỡ một số cửa kính của trạm y tế.Gây án xong, Khánh bỏ trốn về nhà bố mẹ ở xã Hải Trạch và bị lực lượng công an bắt giữ sau đó.