Mang quan tài dọa hàng xóm

Đầu năm 2010, Bùi Việt Nam và chị C., cùng ngụ xã Tân Hội, Cai Lậy (Tiền Giang) nảy sinh mâu thuẫn trong việc sang nhượng đất vườn. Đã nhiều lần hai bên ngồi nói chuyện nhưng mâu thuẫn chẳng những không giải quyết được mà lại có phần căng thẳng hơn. Ấp, xã cũng đã tổ chức hòa giải giữa họ nhưng không thành.

Dương oai bằng… quan tài

Do nhà chị C. chỉ có hai mẹ con nên Nam nghĩ ra cách dùng áp lực để uy hiếp tinh thần của họ. Khoảng 17 giờ ngày 30-7-2010, Nam lên thị trấn mua một cái quan tài rồi thuê người chở về đặt chắn ngang trước cổng nhà chị C. trước sự bất ngờ của bà con lối xóm.

Chờ đến lúc trời chập choạng tối, Nam vác một con dao cán dài ra đứng cạnh chiếc quan tài. Sau đó Nam hướng mặt về phía nhà chị C. vung dao, lớn tiếng mắng chửi bằng những lời thô tục. Nam đe dọa: “Tao nói cho mày biết, nếu mày không giao đất lại thì tao sẽ chém chết cả nhà mày rồi hốt xác bỏ vô quan tài này”. Nam còn tuyên bố: “Mày không bước ra đây thì tao sẽ xông vào nhà chém chết ngay bây giờ”...

Thấy Nam quá hung hăng, chị C. và người thân hoảng sợ, chỉ còn biết khóa kín cửa, ngồi yên lặng trong nhà nghe ngóng tình hình. Sau khoảng 30 phút la hét dọa dẫm, Nam bỏ về vì… mệt nhưng vẫn để chiếc quan tài ở lại.

Nhận được tin báo của gia đình chị C., Công an xã Tân Hội đã đến hiện trường lập biên bản ghi nhận diễn biến sự việc. Sau đó hồ sơ được chuyển đến Công an huyện Cai Lậy.

Tội đe dọa giết người

Nam bị triệu tập đến công an huyện lấy lời khai, rồi bị khởi tố về tội đe dọa giết người theo khoản 1 Điều 103 BLHS (khung hình phạt là cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm) nhưng được tại ngoại điều tra.

Mới đây, trong phiên xử sơ thẩm của TAND huyện Cai Lậy, Nam khai hôm đó do quá tức giận nên đã không kiểm soát được hành vi, mới nghĩ ra chiêu mua quan tài về dọa chị C. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mình chỉ có ý định tạo sức ép buộc chị C. phải sợ để trả đất chứ không có ý giết nạn nhân như đã tuyên bố.

Theo đại diện VKS, hành vi đe dọa giết người bằng lời nói của bị cáo đã có căn cứ làm cho nạn nhân lo sợ. Bằng chứng là bị cáo có cầm dao và mua thêm một chiếc quan tài để ngoài cổng khiến chị C. lo sợ rằng bị cáo có ý định giết chị thật. Như vậy, bị cáo đe dọa giết người không phải bằng lời nói vu vơ mà đã có những hành động cụ thể làm phía nạn nhân tin tưởng vào sự đe dọa đó. Hành vi này ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý, khiến người bị đe dọa sợ sệt và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Từ đó, VKS đề nghị phạt Nam từ 12 đến 18 tháng án treo.

Theo TAND huyện Cai Lậy, hành vi đe dọa giết người của bị cáo đã cấu thành tội phạm như cáo trạng quy kết. Tuy nhiên, xét Nam có các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo..., cuối cùng tòa chỉ tuyên phạt Nam một năm cải tạo không giam giữ.

Tội đã rõ Tội đe dọa giết người là tội có cấu thành hình thức nên trường hợp của bị cáo phạm tội là rất rõ. Bởi hành vi của bị cáo thuộc trường hợp đe dọa tức thì, cộng với sự thật hiển nhiên là mua quan tài, vác dao đến cổng nhà hàng xóm đe dọa, gây hoảng sợ cho nạn nhân. Giả sử trong lúc nóng giận, bức xúc mà Nam tuyên bố là sẽ giết chị C. nhưng không có bất cứ hành động nào khác thì Nam không phạm tội. Bởi lẽ lời nói miệng ấy chưa gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống, tinh thần của người bị đe dọa. Luật sư LÊ VĂN BÌNH, Đoàn Luật sư TP.HCM Những vụ đe dọa giết người tương tự - Tháng 12-2010, TAND huyện Cư M’gar (Dăk Lăk) đã phạt Nguyễn Công Mai hai năm tù về tội đe dọa giết người. Trước đó Mai nợ ông T. 20 triệu đồng nên giấu mặt, tự xưng là Tèo, làm nghề bán thịt chó ở TP Buôn Ma Thuột, liên tục nhắn tin đe dọa sẽ giết cả nhà ông T. Chưa hết, một đêm Mai nhắn đã cài mìn, lựu đạn ở khu vực phía sau nhà và sẽ kích nổ khiến ông T. hoảng loạn, phải sơ tán vợ con đến tá túc tại nhà em rể năm ngày. - Tháng 11-2010, Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã khởi tố Lương Văn Thành về tội đe dọa giết người, tạm giữ hai SIM điện thoại là phương tiện mà Thành dùng để nhắn tin đe dọa nạn nhân. Theo xác minh, Thành và anh B. cùng làm nghề thu mua lâm sản. Tức tối vì anh B. có uy tín hơn, liên tiếp trong ba ngày, Thành nhắn tin vào số điện thoại của anh B. đe dọa sẽ “cho nổ mìn cả nhà”, “dùng xăng đốt nhà”, “giết cả họ” khiến gia đình nạn nhân lo lắng mất ăn mất ngủ, phải trình báo công an. - Đầu năm 2010, TAND huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã phạt Trịnh Việt Bắc hai năm sáu tháng tù về tội đe dọa giết người. Theo hồ sơ, sau khi vợ bỏ lên TP.HCM để lại hai con nhỏ, Bắc nhờ cha mẹ vợ nói giúp để vợ quay về nhưng không được. Được ít lâu, Bắc viết một lá thư với nội dung nếu ông bà không đưa vợ Bắc về thì sẽ bị giết chết. Vài hôm sau, Bắc viết tiếp hai lá thư khác, nói trong vòng năm ngày vợ không về thì Bắc sẽ thảm sát cả gia đình cha mẹ vợ rồi tự sát. Hai lá thư này khiến cha mẹ vợ của Bắc sống trong lo âu hồi hộp, phải gọi các con ở xa về canh chừng rồi nhờ công an can thiệp.

CÔNG LUẬN - SONG NGUYỄN