Mảnh đất dứt tình cha con

Suốt năm năm qua, cha mẹ tôi tuổi cao, sức yếu vẫn phải theo đòi kiện với chị. Chúng tôi đau lòng lắm, kể như đã dứt tình với chị vì quá giận…”.

Đó là lời tâm sự của anh O. (Lâm Đồng) về câu chuyện của gia đình. Anh cho biết trước đó cha anh đã cho gia đình con gái mượn một lô đất để làm nhà ở. Việc cho mượn chỉ thỏa thuận miệng, không có giấy tờ gì cả. Thế rồi chị đã đi kê khai và được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ. Năm 2005, vợ chồng chị bán đất thì cha anh phát hiện chị đã qua mặt ông bà để làm chủ mảnh đất trên. Ông bà lựa lời phải trái đòi lại mảnh đất vì dưới chị, ông bà còn tám đứa con, có đứa chưa xây dựng gia đình. Tuy nhiên, vợ chồng chị kiên quyết không trả. Vụ việc đã được đưa ra hòa giải nhưng không thành nên cha mẹ anh phải đi kiện.

Tại các phiên tòa, lúc đầu khai rằng mảnh đất do mẹ chị cùng các em viết giấy nhượng quyền cho chị, sau lại khai do tập đoàn giao lại cho vợ chồng chị sử dụng. Tuy nhiên, tờ giấy nhượng quyền này sau đó đã được xác định là giả mạo nên chị lại “không biết, không làm”. Lúc này chị lại kiên quyết bảo rằng do tập đoàn cấp.

Năm 2005, TAND huyện Đức Trọng đã bác đơn kiện của cha mẹ anh, tuyên mảnh đất thuộc quyền sở hữu của chị. Nhưng tại phiên tòa dân sự phúc thẩm năm 2008, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên ngược lại. Theo đó, cha mẹ anh có trách nhiệm thanh toán giá trị cây trồng trên đất cho chị trên 22 triệu đồng. Đồng thời, tòa cũng kiến nghị thu hồi sổ đỏ đã cấp cho chị.

Cuối năm 2009, Tòa Dân sự TAND Tối cao đã xét xử giám đốc thẩm quyết định hủy bản án phúc thẩm và sơ thẩm nói trên, giao hồ sơ về cho TAND huyện Đức Trọng xét xử lại sơ thẩm. Theo tòa, cần làm rõ: Diện tích đất đang tranh chấp có đưa vào tập đoàn sản xuất như lời chị đã trình bày không? Sau đó tập đoàn trên giao lại cho ai sử dụng? Tại sao cha mẹ anh O. không đăng ký kê khai hai thửa đất nói trên? Việc đăng ký kê khai xin cấp đất của chị có đúng pháp luật không?

Anh O. còn cho biết cha mẹ anh từng phải thế chấp đất, nhà vay 300 triệu đồng cho chị mượn khi chị hỏi vay tiền làm ăn với điều kiện vợ chồng chị phải trả lãi hằng tháng cho ngân hàng, khi nào dư dả thì trả lại số tiền gốc. Thế nhưng chị chỉ trả lãi được duy nhất một tháng rồi mặc kệ cha mẹ với món nợ. Gia đình anh rất buồn chị vì những việc này.

MINH TÚ