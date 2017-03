“Mạnh tay” với taxi vi phạm trong dịp tết

Có 2.400 trường hợp lái xe taxi vi phạm các quy định về an ninh trật tự, nội quy bến, dịch vụ hành khách… bị an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện, xử lý từ cuối năm 2009 đến nay. Từ tháng 7 đến tháng 10-2010 có bốn hãng là Happy taxi, Hoàng Long, Future và Saigon tourist bị đình chỉ khai thác tại ga do có nhiều tài xế vi phạm hoặc tái phạm nhiều lần. (Theo Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất)