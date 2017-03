Mạo danh CSĐT, “mời” góp vốn và xin việc

"Nữ quái" Trần Thị Mỹ Vương.

Từ đơn tố cáo của công dân, các điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã phải cất công truy xét nhiều ngày đêm và đã lật tẩy hành tung kẻ lừa đảo là Trần Thị Mỹ Vương (33 tuổi) trú ở thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang.

Một trong những nạn nhân sập bẫy lừa của "nữ quái" Mỹ Vương là bà Võ Thị Nghiêm, trú ở đường 2-4, phường Vĩnh Hòa.

Sau vài lần đến nhà bà Nghiêm chơi, Vương "bật mí": "Cháu là thượng úy, cảnh sát điều tra của Công an TP Nha Trang". Vương gợi ý bà Nghiêm góp vốn mua thanh lý 20 chiếc xe máy đã qua sử dụng không có nguồn gốc hợp pháp, bị Cảnh sát giao thông thành phố phát hiện lập biên bản thu giữ rồi đưa vào nguồn công sản.

Tin vào những lời lẽ dẻo ngọt của Vương nên bà Nghiêm góp vốn 20 triệu đồng. Một tuần sau đó, Vương chủ động đưa cho bà Nghiêm 10 triệu đồng "tiền lãi". Vài hôm sau cho biết "Kiểm lâm TP ưu tiên bán thanh lý cho cháu lô gỗ trị giá vài trăm triệu, nếu bác muốn kiếm lời thì góp vốn". Thêm một lần nữa bà Nghiêm cả tin nên không ngần ngại khi đưa cho Vương 100 triệu đồng.

Lần này, Vương chẳng nói tới chuyện trả tiền vốn và lãi mà nói với bà Nghiêm: "Chồng con là sĩ quan quân đội nên được Nhà nước ưu đãi giao một lô đất, nhưng không có tiền xây nhà, nên phải làm sổ đỏ để bán. Bác vay hộ giùm cháu 150 triệu đồng để lo các khoản chi phí thủ tục làm sổ đỏ. Bán đất xong cháu trả ngay". Thấy bà Nghiêm do dự, Vương đưa 3 "sổ đỏ" đất nông nghiệp để làm tin và viết giấy cam kết sẽ trả đầy đủ các khoản tiền cho bà Nghiêm trong vòng một tháng, nhưng khi lấy được tiền, "thượng úy Vương" lẩn trốn.

Cũng bằng chiêu mạo danh sĩ quan Công an, Vương tiếp cận và hứa hẹn giúp cho cháu Nguyễn Hùng Vỹ, con trai bà Nguyễn Thị Thanh Minh, ở xã Vĩnh Thạnh chuyển công tác từ một đơn vị bộ đội biên phòng sang phục vụ dài hạn trong lực lượng Công an. Không chỉ lấy cớ cần chi phí "lót tay" để chiếm đoạt của bà Minh hơn 37 triệu đồng và 1 lượng vàng, mà "nữ quái" Trần Thị Mỹ Vương còn liều lĩnh tạo dựng bản photocopy quyết định của Công an tỉnh Khánh Hòa tạm tuyển Nguyễn Hùng Vỹ bằng thủ thuật lắp ghép con dấu, chữ ký vào phần nội dung do chính Vương "vẽ" ra.

Vương còn mạo danh cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Khánh Hòa để bốc phét rằng mình có mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ chức quyền ở Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) để câu nhử những người cần xin làm việc ở đó phải lo lót mỗi trường hợp ít nhất 10 triệu đồng.

Với số tiền lừa đảo chiếm đoạt hơn 650 triệu đồng và 21 chỉ vàng, bị cáo Trần Thị Mỹ Vương đã phải trả giá trước pháp luật bằng hình phạt 10 năm tù giam.





Theo Phan Thế Hữu Toàn (CAND)