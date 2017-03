Mạo danh nhà báo để tống tiền

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Hồ Thanh đã giả danh phóng viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam đến Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật TP. Nam Định dùng thông tin bài viết để tống tiền trung tâm này. Do nghi ngờ, lãnh đạo trung tâm đã đặt máy ghi âm hai buổi làm việc với Thanh. Khoảng 15 giờ ngày 18-4-2011, khi Thanh đang nhận hai phong bì (một phong bì 3 triệu đồng và một phong bì 1 triệu đồng) do ông Trần Hải - Giám đốc trung tâm - đưa thì bị công an bắt quả tang.

Tòa tuyên phạt Hồ Thanh một năm tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”.





Theo BÌNH MINH (CATP)