Mặt cầu Rạch Chiếc bị bong tróc

Cụ thể, bê tông nhựa ở các khe co giãn trên nhánh biên hướng từ Thủ Đức vào trung tâm thành phố bị bong tróc nhiều, thậm chí có nơi bê tông nhựa bị “lột” toàn bộ, lộ cả lưới thép và nền bê tông mặt cầu. Tình trạng này khiến nhiều xe qua lại bị dằn xóc mạnh. Ngoài ra, trên một số vị trí khác, mặt cầu bị lõm xuống, rạn nứt. Ở hướng ngược lại, nhiều nơi mặt đường cũng bị rạn nứt, bong tróc bê tông nhựa...

Ngay từ ngày đưa vào khai thác hai nhánh biên, chủ đầu tư dự án là Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 khẳng định công trình này được công nhận đạt tiêu chuẩn về an toàn chịu lực và chất lượng xây dựng. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia xây dựng, công trình hư hỏng có thể do việc lu lèn nền đường chưa đạt yêu cầu hoặc nền đường chưa tắt lún mà đã thảm nhựa. Khu 2 thì cho rằng tình trạng bong tróc trên là do chênh lệch nhiệt độ và do tác động của dòng xe qua lại. Hiện nhà thầu đã có phương án khắc phục.

M.PHONG