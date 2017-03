Mất đời thiếu nữ vì qua đêm cùng nhóm bạn

Ngày 14-6, TAND quận 9-TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan trong vụ án “Giao cấu với trẻ em” đối với bị cáo Lê Quốc Bảo (SN 1988, quê Hậu Giang).









Theo cáo trạng, sau hai tháng quen biết với nữ sinh L.T.U. (SN 1997, ngụ quận 9), ngày 19-11-2011, Bảo và U. cùng nhóm bạn rủ nhau đi chơi qua đêm. Cả nhóm mướn khách sạn trên địa bàn quận 9 ngủ.Sáng hôm sau, do sợ mẹ đánh nên U. được Bảo đưa về nhà Bảo và cả hai đã quan hệ tình dục.Cuối tháng 12-2011 gia đình U. làm đơn tố cáo Bảo đã thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em chưa đủ 16 tuổi.Tại phiên tòa, cha bị hại khẳng định con gái từng bỏ nhà đi qua đêm với bạn bè và không yêu cầu bồi thường thiệt hại.Đại diện VKSND quận 9 giữ quyền công tố tại phiên tòa nhắc nhở gia đình phải giám sát và theo dõi con gái nhiều hơn, trong nhiều vụ việc lỗi của bị cáo đã rõ nhưng phía bị hại cũng phải có trách nhiệm giáo dục, quan tâm con cái.HĐXX công bố 3 lý do hoãn phiên tòa: bị cáo không có tiền án tiền sự nhưng tại CQĐT và tại tòa, Bảo khai từng có hành vi trộm cắp (công an quận 9 cũng xác nhận Bảo có liên quan đến một vụ án trộm cắp tài sản đang được thụ lý); bị hại U. khai trong bút lục thời gian và địa điểm xảy ra vụ việc không trùng khớp với cáo trạng; cáo trạng không thể hiện hậu quả của việc giao cấu đối với bị hại, cha bị hại chống phơi nhiễm HIV cho con, nhưng bản cáo trạng không thể hiện bị hại có nhiễm HIV hay không, nếu nhiễm thì với ai và khi nào…Theo Phạm Dũng (NLĐO)