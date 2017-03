Mất lái do trời mưa, xế hộp tông chết người

Vào lúc 14h ngày 23/2, trên QL1A, đoạn đi qua xóm 10, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh đã xẩy ra vụ đâm xe liên tiếp gây hậu quả nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, khu vực này có mưa lớn, chiếc xe bán tải mang BKS 74C-002.38 chạy theo hướng Nam- Bắc đã không làm chủ được tốc độ nên đâm vào xe máy 38FA-7124 đi ngược chiều.

Chiếc ô tô hư hỏng nặng, sau khi đâm chết người, tiếp tục tông gãy cột đèn mới chịu dừng lại.

Chiếc ô tô tiếp tục mất phương hướng và tông gãy cột đèn điện bên đường.

Vụ tai nạn đã làm chị Lê Thị Thu (SN 1974, quê xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh) đi trên xe máy chết ngay tại chỗ. Cột đèn gãy ngang, xe máy và ô tô hư hỏng nặng.

Trong một diễn biến khác, tại Đắk Lắk đã xảy ra vụ contairner tông người đi đường rồi lật nhào.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 23/2, tại km 671+351, trên quốc lộ 14 - đoạn qua xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, xe container BKS 81R -0418 do Tô Văn Khái (SN 1975, trú TP. Pleiku, Gia Lai) điều khiển chạy hướng Gia Lai – Đắk Lắk, khi đến km 671+351 đang trên đà vượt đường đã tông vào xe máy BKS 47L3 - 4159 do anh Trần Thanh Trung, trú tại xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk cầm lái và xe máy BKS 47C1 - 00301 của anh Nguyễn Văn Trọng, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ điều khiển lương thông hướng ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh Trung bị gãy đốt sống cổ phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, anh Trọng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, 2 xe máy bị bẹp dúm; xe container bị lật nhào vên vệ đường. Hơn 50m3 gỗ trong thùng tràn ra đường, lăn vào nhà dân. Rất may, tai nạn xảy ra vào thời điểm sáng sớm, vắng người.

Theo Thùy Chi - Duy Quang - Trùng Dương (VNN)