Mất lái, xe tải chổng vó trên ruộng

Theo Hoài Trung - Lê Hảo (NLĐ/ Phú Yên Online)

Trên xe có 3 người gồm tài xế Hồ Ngọc Trung và 2 con gái (thường trú tại xã An Lĩnh, huyện Tuy An, Phú Yên) nhưng không ai bị thương.Theo tài xế Trung, khi lưu thông đến đoạn đường nói trên thì bị mất lái, nên xe đã lao xuống ruộng.Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT công an huyện Phú Hòa đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.