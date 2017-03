Mật phục bắt đoàn xe chở gỗ quá tải “siêu khủng”

Thời gian qua, tình trạng xe chở gỗ Lào với tải trọng “siêu khủng” né trạm cân và lưu thông qua hàng loạt cầu yếu trên tuyến đường Hồ Chí Minh và QL49, gây sự đáng ngại về mức độ tàn phá đường và xem thường cơ quan chức năng. Trước thực trạng này, Cục Quản lý đường bộ II đã mật phục, theo dõi quy luật, đường đi của các xe quá tải...

Vào 22h đêm 8/8, cơ quan chức năng đã bắt giữ 12 xe vận chuyển gỗ tải trọng lớn lưu thông theo đường QL49 từ huyện miền núi A Lưới về TP Huế và đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn A Lưới. Trong 12 xe, có 9 xe được áp giải về huyện A Lưới để xử lý vì vi phạm.



Được lệnh phối hợp, trưa ngày 9/8, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thừa Thiên – Huế (đang cân xe tại đoạn QL1 qua Thị xã Hương Thủy) đã được di chuyển lên A Lưới để cân các xe vi phạm. Vào chiều cùng ngày, việc cân tải trọng đã hoàn tất. Theo đó, cả 9 xe đều quá tải từ 119,30% đến 340,90%.

Đáng lưu ý như: xe BKS 29N – 8642 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc (SN 1967, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển chở quá tải đến 340,90%. Xe 77C – 05084 do tài xế Nguyễn Huy Cường (SN 1975, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, chở quá tải 299,4%; Xe 77K – 8720 do tài xế Võ Thanh Tâm (SN 1972, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, chở quá tải 230,6%... Ngoài lỗi vi phạm chở quá tải, các xe còn bị lập biên bản lỗi xếp hàng vượt quá phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe.

Qua thông tin ban đầu cơ quan chức năng khai thác, các tài xế xe khai nhận, đoàn xe này vận chuyển gỗ cho một Công ty tại tỉnh Bình Định nhưng chưa được thông báo điểm tập kết. Được biết, đoàn xe này chở gỗ từ cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) qua đường Hồ Chí Minh, về QL 49 đi A Lưới – Huế rồi ra quốc lộ 1A để vào Đà Nẵng. Hiện vẫn còn nhiều xe chở gỗ Lào siêu khủng đang nằm chờ “thời cơ” tại khu vực cửa khẩu La Ay.



Ông Lê Thế Bính, Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, với tải trọng “khủng” như trên, xe tải chở quá tải hạng thấp nhất phải sang thành 2 xe, còn chiếc chở nặng nhất (340,90%) nhất phải sang tải thành 4 xe…

Việc lưu thông của hàng chục xe quá tải đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của các cầu yếu và cầu đang sửa chữa trên QL 49 và đường Hồ Chí Minh ở huyện miền núi A Lưới. Có tổng cộng 9 cầu yếu hạn chế tải trọng từ 13 đến 18 tấn, 13 tấn đến 25 tấn và 8 cầu đang sửa chữa trên tuyến” – ông Lê Gia Định, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ huyện A Lưới, trao đổi thêm.

Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, lực lượng sau khi lập biên bản đã chuyển giao vụ việc cho Công an huyện A Lưới ra quyết định xử phạt, đồng thời giám sát việc hạ tải và khắc phục chiều dài và chiều cao của gỗ trên xe đảm bảo đúng Luật GTĐB. Sau đó mới cho xe đi và buộc phải cam kết không tái phạm.

Gỗ chở quá tải và quá chiều dài, chiều cao thành xe

Đoàn xe chở gỗ siêu khủng bị bắt giữ

Cân tải trọng vượt quá đến mức cao nhất là 340,9% - nghĩa là 1 xe chở gỗ này bằng đến 4 xe chở gỗ khác

Các xe vi phạm được xử lý kỹ càng



CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế lập biên bản vi phạm với các tài xế

