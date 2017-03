Mất thắng khi đèn đỏ, xe bồn tông 2 phụ nữ

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên rất nhiều phương tiện lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ Củ Chi đi Trường Chinh. Đến vòng xoay An Sương, đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ nên mọi người dừng chờ.



Bất ngờ, xe bồn BKS 57L- 1008 do tài xế Lê Phương Lương (SN 1971, ngụ quận 12) điều khiển, lưu thông cùng chiều, bỗng mất thắng lao tự do về phía trước, tông mạnh vào 2 xe tay ga BKS 54P1- 086.18 và 54M2- 2507 do 2 phụ nữ điều khiển.



Cú tông khiến 1 người bị thương nặng; người còn lại, đi xe 54M2-2507 tên Yến Trinh bị xây xát nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn

“Tôi bị lộn nhào tới phía trước, may là có thể đứng dậy. Lúc đó, tôi ngoái đầu lại nhìn thì thấy nhiều người vứt xe bỏ chạy, đồng thời một phụ nữ đang lết từ gầm xe ra, trên người bê bết máu. Ngay sau đó, chị ấy được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu”, chị Trinh kể lại.



Một người đàn ông khác chứng kiến vụ việc cho biết: “May mà chiếc xe bồn chạy không nhanh nên khi tông vào xe máy chị Yến Trinh, nhiều người đã kịp chêm bánh xe lại, nếu không thì hậu quả khó lường…”.



Vụ việc gây ùn tắc giao thông, các phương tiện di chuyển rất khó khăn qua khu vực này.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đội An Sương phối hợp cùng đội xử lý hiện trường huyện Hóc Môn có mặt để phân luồng giao thông.



Đến gần 9 giờ 30 phút cùng ngày, giao thông qua khu vực bình thường trở lại.