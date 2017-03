Mẫu Sơn rét dưới 8 độ C

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội giảm xuống chỉ còn 16 độ C; TP.Nam Định (Nam Định) rét 15,7 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) rét hại 12,9 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 11,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét 9,5 độ C. Nơi có nhiệt độ thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét 7,6 độ C.

Trên vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-cấp 7, giật cấp 8-cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo, trong các ngày 7 và 10.12, sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, gây mưa, rét trên diện rộng.

Như vậy, các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục rét trong 6-7 ngày tới. Đây là đợt rét sâu và kéo dài nhất từ đầu mùa đông đến nay. Đợt rét này bắt đầu từ ngày 23.11, sau đó liên tiếp các đợt gió mùa đông bắc nối tiếp nhau tràn xuống miền Bắc.

Theo Quang Duẩn (TNO)