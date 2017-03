Mâu thuẫn chuyện nhỏ với hàng xóm vướng vào tù tội

HĐXX nhận định bị cáo đã khắc phục hậu quả, nạn nhân có đơn bãi nại, phạm tội do có phần bị kích động và hiện có công ăn việc làm ổn định nên xem xét.

Bị cáo Thắng đang bị dẫn giải về trại giam

Theo hồ sơ, Thắng và anh Diễm là hàng xóm cùng ngụ tại khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Vợ của Thắng và vợ anh Diễm có mâu thuẫn với nhau dẫn đến gây gổ. Vì con anh Diễm nghịch làm dơ quần áo phơi của gia đình Thắng.

Tối ngày 13-4-2013, anh Diễm qua nhà Thắng nói chuyện thì cả hai xảy ra cãi vã và anh Diễm dùng tay đánh Thắng. Lúc này, anh trai và em họ của anh Diễm chạy qua bênh vực. Trong nhà, hai bạn nhậu của Thắng (chưa rõ lai lịch) chạy ra can ngăn. Thắng chạy vào nhà lấy cây gỗ tấn công hàng xóm bị em anh Diễm can ngăn. Thắng đánh rơi dao của người này. Sau đó, Thắng nhổ cây gỗ chống cây kiểng tấn công vào đầu và tay anh em nhà anh Diễm. Mọi người phải can ngăn và mời công an đến giải quyết.

Theo kết quả giám định pháp y, hai nạn nhân bị thương tật từ 10 đến 28%.