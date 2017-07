Mâu thuẫn tại quán nhậu, một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, gần trưa 2-7, anh Vinh cùng nhóm bạn đến quán nhậu của anh Song (trú xóm 10, xã Nam Xuân) để cùng vui, uống rượu, bia.

Đến khoảng 14g chiều cùng ngày, một số người bạn rời cuộc nhậu, ra về trước để đi vui chơi cuối tuần ở biển Cửa Lò.



Anh Vương Đình Vinh.

Lúc này, chỉ còn anh Vinh và một người người ngồi tại quán rượu. Trong lúc lời qua, tiếng lại giữa anh Vinh và một người tên Cường có xảy ra mâu thuẫn và cầm dao, tuýp sắt rượt đuổi nhau.



Sau đó, anh Song cùng mọi người ở quán phát hiện anh Vinh gục xuống với vết thương trên trán rất nặng, nguy kịch. Anh Song điều khiển xe máy chở anh Cường ngồi sau ôm nạn nhân là anh Vinh đi lên Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn để cứu anh Vinh. Tuy nhiên, trên đường đi phát hiện anh Vinh đã tử vong, anh Song và anh Vinh quay xe máy đưa thi thể anh Vinh về nhà.



Công an xã Nam Xuân đến bảo vệ khu vực hiện trường.

Một số thông tin cho rằng, anh Vinh cầm dao rượt đuổi người khác nên bị đập đầu vào cột, dẫn đến bị thương, rồi tử vong. Tuy nhiên người thân anh Vinh cho rằng đây là vụ án mạng nên yêu cầu cơ quan công an, pháp y về khám nghiệm tử thi, vào cuộc điều tra.



Ngay sau đó, Công an xã Nam Xuân đã có mặt tại nhà anh Vinh và có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường. Chiều tối cùng ngày, Cơ quan công an huyện Nam Đàn cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án. Cơ quan công an huyện Nam Đàn cũng đã thu giữ một tuýp sắt và một con dao.



Người dân bàng hoàng, đau buồn trước cái chết của anh Vương Đình Vinh.

Được biết, vợ chồng anh Vinh có bốn người con, hoàn cảnh gia đình anh Vinh khó khăn. Anh Vinh là lao động chính nuôi bốn người con còn nhỏ và bố, mẹ đã già yếu.



Cách đây chừng một tuần, anh Vinh thưởng cho hai người con trai đạt học sinh giỏi và học sinh tiên tiến là hai con đi tắm biển Cửa Lò. Trên đường đi tắm biển Cửa Lò trở về nhà, ba cha con anh Vinh đâm vào xe ô tô khiến con trai bị gãy chân.

Hiện chính quyền địa phương đang kêu gọi mọi người quyên góp, giúp đỡ gia đình anh Vinh sớm vượt qua khó khăn.