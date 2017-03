Mâu thuẫn trên mạng, chém bạn chat

Do bất đồng trong lúc chat, An và Thức xảy ra mâu thuẫn. Đấu khẩu trên mạng chưa hả cơn giận, An rủ thêm người đến chém Thức suýt chết ở một quán nhậu.

Trong phiên phúc thẩm sáng 4-3, TAND TPHCM đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Thái An (17 tuổi, ngụ Củ Chi) do không có tình tiết giảm nhẹ mới. Vụ án bắt đầu từ mâu thuẫn khi chat với nhau trên mạng giữa Thái An và Nguyễn Văn Thức. Đấu khẩu trên mạng chưa hả, khuya 20-10-2009, An chuẩn bị dao tự chế dài hơn nửa mét giấu dưới yên xe và chở Nguyễn Quý Thạch đi tìm Thức (đang ngồi ở một quán nhậu) để chém cho đỡ tức. Khi xe máy của An vừa ào vào quán thì Thức bỏ bàn nhậu, bung chạy. Thạch đuổi kịp và dùng dao chém Thức bị thương ở cánh tay trái. Thức tiếp tục chạy thì bị An đạp ngã nhào. Thấy nạn nhân lom khom đứng dậy, Thạch dùng dao Thái An đưa chém liên tiếp vào người Thức. Sau khi gây án, Thái An được gia đình đưa ra đầu thú tại cơ quan công an, còn Thạch bỏ trốn và đang bị truy nã. Thức được người dân khu vực đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương tật 32% vĩnh viễn. Ở cấp sơ thẩm, An đã bị TAND huyện Củ Chi tuyên phạt 2,5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo Ph. Dũng (NLĐO)