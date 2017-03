Máy bay chở chín người mất tích khi tìm Su-30MK2

Chiều tối 16-6, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết chiếc máy bay Casa 212 - số hiệu 8983 đã mất liên lạc lúc 12 giờ 30 cùng ngày, cách nam tây nam đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 44 hải lý. Máy bay Casa 212 thuộc Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không Không quân) mất liên lạc với Sở Chỉ huy trong khi bay TKCN Thượng tá Trần Quang Khải và máy bay Su-30MK2 bị mất liên lạc.

Huy động tàu thuyền, ngư dân tìm kiếm

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Bộ Quốc phòng có công điện chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng và các địa phương trong khu vực tập trung khẩn trương tìm kiếm máy bay mất liên lạc và phi công Khải. Công điện yêu cầu triển khai các phương tiện tàu đến khu máy bay Casa bị mất liên lạc và báo cho các tàu thuyền của ngư dân đang đánh bắt gần khu vực Bạch Long Vỹ cùng tham gia TKCN máy bay mất tích.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM vào chiều cùng ngày, một lãnh đạo Bộ GTVT cũng xác nhận trưa 16-6, Bộ GTVT có nhận được thông tin một máy bay bên quân đội trong lúc TKCN phi công Su-30MK2 thì mất liên lạc. Tương tự, Cục trưởng Cục Kiểm ngư Lưu Văn Huy cho biết cũng đã nhận được thông tin và cảnh sát biển vùng vẫn đang quan sát trên biển.

Theo Ủy ban Quốc gia TKCN, trên máy bay Casa 212 có chín người và Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918, lái chính.

Đại tá Toàn cũng là người trực tiếp chỉ huy, lái máy bay tuần thám đặc chủng của lực lượng Cảnh sát biển Casa 212-8981 để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia mất tích năm 2014.





Tàu cảnh sát biển 9004 đang mở rộng vùng tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2. Ảnh: ĐẮC LAM







Đại tá Lê Kiêm Toàn (bìa trái) thời điểm tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia mất tích. Ảnh: INTERNET

Vẫn đang tìm Thượng tá Khải và Su-30MK2

Tối 16-6, lực lượng TKCN vẫn tiếp tục huy động tổng lực tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2 gặp nạn. Vùng tìm kiếm được mở rộng từ phía nam tỉnh Nghệ An đến Nam Định, Thái Bình.

Ban Chỉ đạo TKCN đặt tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) do Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo.

Thượng tướng Tuấn cho biết công tác tìm kiếm được mở rộng và rất mong các tỉnh khu vực từ Thái Bình trở vào thông báo cho đồng bào, ngư dân trên biển, các thuyền viên qua lại trên biển từ phía Thái Bình vào đến khu vực Nghệ An tăng cường tìm kiếm.

Đến chiều 16-9, lực lượng TKCN huy động thêm một chiếc máy bay tìm kiếm Thượng tá phi công Khải và chiếc Su-30MK2.

Ngày 16-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng ký công điện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - TKCN các huyện ven biển Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An tiếp tục khẩn trương thông báo cho các lực lượng tàu thuyền đang đánh bắt trên vùng biển từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tích cực tham gia TKCN Thượng tá Khải. Khi có thông tin Thượng tá Khải và chiếc Su-30MK2 thì thông báo về Sở Chỉ huy TKCN theo số điện thoại: 0912574579, 0912292339 và 0383844729. Tàu thuyền nào phát hiện và tìm kiếm được phi công sẽ được khen thưởng kịp thời.

Như đã đưa tin, sáng 14-6, máy bay quân sự Su-30MK2 gặp nạn trên biển vào khoảng 7 giờ 30 khi cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 40 km. Trên máy bay lúc đó có hai phi công là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (Lục Ngạn, Bắc Giang) và Thượng tá Trần Quang Khải (Lạng Giang, Bắc Giang). Rạng sáng hôm sau, tàu cá của ngư dân đã cứu, vớt được Thiếu tá Cường.

Đến 19 giờ 30 ngày 16-6, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì cuộc họp Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan trong toàn quân bàn biện pháp xử lý. Mục tiêu là tiếp tục tìm kiếm đồng chí phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải và tìm kiếm máy bay Casa-212.