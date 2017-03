Máy bay chuyển hướng bay đến Malacca?

Báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 11-3 cho biết Trung tâm Kiểm soát và Giám sát vệ tinh Tây An (Trung Quốc) đã sử dụng 10 vệ tinh có độ phân giải cao để rà quét tại khu vực biển Đông nhằm tìm manh mối xác định vị trí máy bay mất tích. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết hai nhóm công tác Trung Quốc đã đến Kuala Lumpur (Malaysia). Nhóm thứ nhất làm nhiệm vụ hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn và điều tra các hành khách sử dụng hộ chiếu ăn cắp. Nhóm thứ hai hỗ trợ thân nhân của các hành khách Trung Quốc. Thủ tướng New Zealand John Key thông báo không quân New Zealand đã triển khai máy bay trinh sát P3 Orion đến Malaysia để hỗ trợ tìm kiếm. Hải quân Mỹ đã điều thêm tàu khu trục USS Kidd đến biển Đông để tham gia tìm kiếm cùng tàu khu trục USS Pinckney. Hai tàu đều trang bị máy bay trực thăng MH-60 Sea Hawk có lắp máy ghi hình hồng ngoại để tìm kiếm ban đêm.