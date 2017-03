Máy bay gây ùn tắc... đường bộ

Ông Phạm Văn Nhâm, Phó trạm trưởng Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây (Trạm cân Dầu Giây) cho biết, khoảng 6 giờ 50 sáng 26.8, đoàn xe (4 chiếc) gồm xe biển số 37N-5009 do tài xế Thái Tuấn Nghĩa điều khiển, xe biển số 37N-1772 do tài xế Võ Văn Thái điều khiển, xe biển số 37N-8860 do tài xế Hồ Sỹ Sáng điều khiển và xe biển số 37H-8323 do tài xế Phạm Ngọc Minh điều khiển chở theo một máy bay quân sự (đã tháo rời vài bộ phận - PV) trên QL1 theo hướng từ TP.HCM ra Hà Nội.



Khi gần đến Trạm cân Dầu Giây, phát hiện thiết bị của máy bay quá khổ, không thể qua được nên các tài xế đã điều khiển tông hỏng 5 trụ dẻo thuộc làn đường cân động. Những phụ xe tiếp tục tháo rời thêm 10 trụ dẻo và cọc tiêu, nhưng đoàn xe vẫn không thể qua lọt trạm, dẫn đến ùn tắc kéo dài trên QL1. Lúc này, nhân viên trạm cân nhận được tín hiệu do hệ thống camera cảm biến tại trạm cân động báo nên đã có mặt, yêu cầu đưa đoàn xe này vào khu vực hạ tải, giao thông mới trở lại bình thường.









Xe chở máy bay quá khổ tại bãi hạ tải của Trạm cân Dầu Giây - Ảnh: Kim Cương



Khi Đội thanh tra đường bộ IV kiểm tra thì phát hiện cả 4 xe đều vi phạm luật giao thông. Cụ thể, xe 37N-5009, xe 37N-8860, xe 37H-8323 vi phạm chiều rộng (4,03m/2,5m; 3,06m/2,5m; 3,8m/2,5m) và xe 37N-1772 vi phạm chiều cao (4,8m/4,2 m). Điều đáng nói là các tài xế đã không xuất trình được giấy phép lưu hành, giấy vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, quá khổ quá tải. Ngoài ra, trên đầu các xe biển số trắng này, tài xế còn treo băng-rôn có nội dung “xe phục vụ quân sự”.Về xuất xứ của chiếc máy bay, ông Nhâm cho biết, các tài xế đưa ra Công văn do Cục Kỹ thuật phòng không - không quân gửi các Trạm kiểm soát giao thông tuyến TP.HCM - Quảng Trị. Văn bản do thượng tá Lê Văn Sơn, Phó giám đốc Cục Kỹ thuật phòng không - không quân ký nêu rõ: “Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc loại khỏi trang bị quân sự máy bay cấp 5, cấp cho UBND tỉnh Quảng Trị trưng bày bảo tàng. Nhà máy A41, Cục Kỹ thuật phòng không - không quân được quân chủng giao nhiệm vụ vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Tà Cơn bàn giao cho bảo tàng Quảng Trị.Do điều kiện phương tiện của nhà máy thiếu, nên A41 vận chuyển bằng các xe sau (đã nêu trên). Nhà máy A41 kính mong các trạm kiểm soát giao thông tuyến TP.HCM - Quảng Trị tạo điều kiện cho A41 hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển máy bay C130 bàn giao cho Bảo tàng Quảng Trị".Ông Nhâm cho rằng, công văn này không thể thay thế các quy định vận tải hàng quá khổ, quá tải. Theo nguyên tắc, các loại hàng này muốn vận chuyển phải có giấy phép của Cục Đường bộ cấp cho loại hình vận tải hàng quá khổ. Chính vì thế, sáng qua, Trạm cân Dầu Giây đã lập biên bản vi phạm hành chính, buộc các tài xế phải có giấy phép của Cục Đường bộ mới tiếp tục cho lưu thông.Theo Kim Cương (TNO)